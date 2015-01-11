Афиша на эти выходные!

До самого воскресенья наслаждаемся тёплой комфортной погодой и развлекаемся, как можем!

Афиша выходного дня!

Внимание! Список может пополняться новыми событиями.

Озёрск и его окрестности.

глк "Егоза", все выходные:

ПТ: для вас будет работать только учебная трасса.

С 12:00 до 21:00

+прокат, кафе, инструкторы, ски-сервис

СБ: учебная и ТЮБИНГ.

С 10:00 до 17:00

+прокат, кафе, инструкторы, ски-сервис

График на воскресенье будет сообщен отдельно!

https://vk.com/glk_egoza

Пятница, 5-ое февраля

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Персидская сирень". История из жизни (12+)

Суббота, 6-ое февраля

10-00 (и до 16-00) Городской музей:

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ «60 ЛЕТ В КОСМОСЕ: ЛЕТОПИСЬ ПОКОРЕНИЯ»

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Колобок" (3+), новоиспеченного путешественника попытаются съесть и не один раз. А вот получится это у лесных братьев или нет на спектакле и узнаем.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шутки в глухомани". Семейная комедия (16+)

Воскресенье, 7-ое февраля

10-00 кск "Лидер"

соревнования по плаванию в рамках 15-й Спартакиады «Здоровье» среди ветеранов труда и спорта Озерского городского округа. Дистанция 50 метров вольным стилем. В 10-00 час. (регистрация с 9-00) заплывы у женщин возраст от 45 до 64 включительно. В 12-00 час. (регистрация с 11-00) заплывы у мужчин возраст от 50 до 64 включительно.

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Где-то на диком западе...". Интерактивное представление (6+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Сказка "Маленькие хитрости" (5 +) - эталон семейных отношений двух ежиков. Милых, маленьких, колючих, но нежных, ласковых и заботливых.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шлагбаум". Мистическая трагикомедия (16+)

Материал подготовила Александра Лебедева