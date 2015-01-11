Афиша на эти выходные!

До самого воскресенья наслаждаемся тёплой комфортной погодой и развлекаемся, как можем!
Афиша выходного дня!
Внимание! Список может пополняться новыми событиями.
Озёрск и его окрестности.
глк "Егоза", все выходные:
ПТ: для вас будет работать только учебная трасса.
С 12:00 до 21:00
+прокат, кафе, инструкторы, ски-сервис
СБ: учебная и ТЮБИНГ.
С 10:00 до 17:00
+прокат, кафе, инструкторы, ски-сервис
График на воскресенье будет сообщен отдельно!
Пятница, 5-ое февраля
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Персидская сирень". История из жизни (12+)
Суббота, 6-ое февраля
10-00 (и до 16-00) Городской музей:
ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ «60 ЛЕТ В КОСМОСЕ: ЛЕТОПИСЬ ПОКОРЕНИЯ»
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Колобок" (3+), новоиспеченного путешественника попытаются съесть и не один раз. А вот получится это у лесных братьев или нет на спектакле и узнаем.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шутки в глухомани". Семейная комедия (16+)
Воскресенье, 7-ое февраля
10-00 кск "Лидер"
соревнования по плаванию в рамках 15-й Спартакиады «Здоровье» среди ветеранов труда и спорта Озерского городского округа. Дистанция 50 метров вольным стилем. В 10-00 час. (регистрация с 9-00) заплывы у женщин возраст от 45 до 64 включительно. В 12-00 час. (регистрация с 11-00) заплывы у мужчин возраст от 50 до 64 включительно.
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Где-то на диком западе...". Интерактивное представление (6+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Сказка "Маленькие хитрости" (5 +) - эталон семейных отношений двух ежиков. Милых, маленьких, колючих, но нежных, ласковых и заботливых.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шлагбаум". Мистическая трагикомедия (16+)
Материал подготовила Александра Лебедева