Оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость можно по QR-коду

10 февраля Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает на праздник, посвященный открытию Года науки и технологий. В течение всего дня вас ждут: квест-ярмарка научных развлечений, презентации научпопа, командные игры про открытия в науке и многое другое.

В 14.00 для южноуральцев откроется квест-ярмарка научных развлечений – в течение четырех часов одновременно на всех этажах библиотеки состоится презентация городских научных проектов для читателей ЧОУНБ (старших школьников и студентов) в формате квеста и с призами для наиболее активных участников. Большая книжная выставка к Году науки и технологий тоже будет действовать целый день – отделы челябинской Публички представят вам новинки и книжные коллекции, презентующие широкий спектр литературы из фондов библиотеки, адресованной исследователям в различных областях научных знаний.В 15.00 отдел электронных ресурсов докажет, что «Научно – это нескучно» – в читальном зале № 5 (3-й этаж) пройдет презентация литературного календаря ЧОУНБ, посвященного научному миру, людям, событиям и, конечно же, научно-популярным книгам.В этом же зале состоится презентация уникальных электронных коллекций периодических изданий (более 1700 названий) и коллекции «Китаистика» электронной библиотеки «РУКОНТ». Профессионалам и любителям китайского языка теперь доступны издания по языкознанию, экономике, праву, регионоведению, культуре и истории Китая, другим научным дисциплинам. И все это – не покидая Южного Урала.Отдел краеведения (зал № 8, 2-й этаж) приглашает на презентацию биобиблиографического указателя «Владимир Кузнецов – ученый, историк, исследователь». Издание посвящено доктору исторических наук, профессору ЧелГУ, его открытиям и научным достижениям. А также приурочено к 70-летию со дня рождения.Прямой эфир с организаторами премии «Просветитель» состоится на Абонементе (1-й этаж) Публички – обсудим книги, включенные в шорт-лист литературной премии за лучшее научно-популярное произведение на русском языке (2020 г.) в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки». Также вас ждет презентация книг-призеров премии «Просветитель» прежних лет из фонда отдела Абонемент.Помимо этого, на Абонементе пройдет квиз-презентация нового проекта #ДНК_ДаешьНаучнуюКнигу. Теперь научпоп станет более доступным для широкого круга читателей. Проект Абонемента откроет новые имена ученых и интересные факты из мира науки. Не забывайте о том, что все книги вы можете взять на дом.Отдел литературы по искусству (читальный зал № 6, 2-й этаж) приглашает на лекцию «ARTпространство. Городская среда» – обсудим исторический аспект появления стрит-арта на улице и его место в современной городской культуре. А также на примере художественных практик уральских авторов рассмотрим, какие существуют виды и формы искусства в общественном пространстве.Какие научные открытия представлены в Президентской библиотеке? Узнаете в читальном зале № 4 (3-й этаж) – вас ждет презентация коллекций Президентской библиотеки по цифровым копиям первоисточников трудов Ломоносова, Карамзина, Менделеева, Ключевского и других выдающихся деятелей российской науки. В том же зале для вас пройдет экскурсия по Музею права.Знаете ли вы, что такое теория решения изобретательских задач? А то, что в ЧОУНБ собран уникальный фонд материалов, созданный в Челябинске по инициативе разработчика ТРИЗ Генриха Альтшуллера? Если ответ отрицательный – приходите в читальный зал № 2 (3-й этаж) – с редкими изданиями по ТРИЗ вас познакомит главный хранитель, сотрудник отдела обслуживания ЧОУНБ Любовь Кожевникова.В 16.00 состоится открытие кабинета ученого – специализированного читального зала (№ 10, 2-й этаж) для научных работников, расположенного в информационно-библиографическом отделе библиотеки. Его главная цель – оказание помощи в научно-исследовательской деятельности ученых и исследователей, в том числе начинающих. А отличительная особенность обслуживания – предоставление онлайн-услуг: бронирование литературы, электронная рассылка тематической информации, предоставление доступа к полнотекстовым ресурсам и консультационная помощь. Также в стенах библиотеки возможно проведение совместных заседаний Ученых советов образовательных учреждений города (вузов), предзащиты аттестационных работ выпускников и публичные защиты исследовательских работ магистрантов и аспирантов.В это же время, но в читальном зале № 1 (3-й этаж) начнется публичная лекция «Александр Невский – продукт исторического PRа». Ответит на все вопросы Евгений Шамяунов – историк, преподаватель истории, обществознания и философии; лауреат гранта губернатора Челябинской области в 2020 г. за развитие олимпиадного движения по истории и обществознанию в Челябинской области. После лекции, в 18.00, предлагаем «сделать ставку» – поиграть в командную игру от Информационного центра по атомной энергии, посвященную научным открытиям 2020 г.Ждем вас на самый научный праздник областной научной библиотеки. Подробную программу мероприятий ищите по ссылке. Подробнее