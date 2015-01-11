Оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость можно по QR-коду

В поселке Метлино под Озерском скончалась девятимесячная девочка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщил сегодня, 8 февраля, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков Подробнее
10 февраля Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает на праздник, посвященный открытию Года науки и технологий. В течение всего дня вас ждут: квест-ярмарка научных развлечений, презентации научпопа, командные игры про открытия в науке и многое другое. В 14.00 для южноуральцев откроется квест-ярмарка научных развлечений – в течение четырех часов одновременно на всех этажах библиотеки состоится презентация городских научных проектов для читателей ЧОУНБ (старших школьников и студентов) в формате квеста и с призами для наиболее активных участников. Большая книжная выставка к Году науки и технологий тоже будет действовать целый день – отделы челябинской Публички представят вам новинки и книжные коллекции, презентующие широкий спектр литературы из фондов библиотеки, адресованной исследователям в различных областях научных знаний.В 15.00 отдел электронных ресурсов докажет, что «Научно – это нескучно» – в читальном зале № 5 (3-й этаж) пройдет презентация литературного календаря ЧОУНБ, посвященного научному миру, людям, событиям и, конечно же, научно-популярным книгам.В этом же зале состоится презентация уникальных электронных коллекций периодических изданий (более 1700 названий) и коллекции «Китаистика» электронной библиотеки «РУКОНТ». Профессионалам и любителям китайского языка теперь доступны издания по языкознанию, экономике, праву, регионоведению, культуре и истории Китая, другим научным дисциплинам. И все это – не покидая Южного Урала.Отдел краеведения (зал № 8, 2-й этаж) приглашает на презентацию биобиблиографического указателя «Владимир Кузнецов – ученый, историк, исследователь». Издание посвящено доктору исторических наук, профессору ЧелГУ, его открытиям и научным достижениям. А также приурочено к 70-летию со дня рождения.Прямой эфир с организаторами премии «Просветитель» состоится на Абонементе (1-й этаж) Публички – обсудим книги, включенные в шорт-лист литературной премии за лучшее научно-популярное произведение на русском языке (2020 г.) в номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки». Также вас ждет презентация книг-призеров премии «Просветитель» прежних лет из фонда отдела Абонемент.Помимо этого, на Абонементе пройдет квиз-презентация нового проекта #ДНК_ДаешьНаучнуюКнигу. Теперь научпоп станет более доступным для широкого круга читателей. Проект Абонемента откроет новые имена ученых и интересные факты из мира науки. Не забывайте о том, что все книги вы можете взять на дом.Отдел литературы по искусству (читальный зал № 6, 2-й этаж) приглашает на лекцию «ARTпространство. Городская среда» – обсудим исторический аспект появления стрит-арта на улице и его место в современной городской культуре. А также на примере художественных практик уральских авторов рассмотрим, какие существуют виды и формы искусства в общественном пространстве.Какие научные открытия представлены в Президентской библиотеке? Узнаете в читальном зале № 4 (3-й этаж) – вас ждет презентация коллекций Президентской библиотеки по цифровым копиям первоисточников трудов Ломоносова, Карамзина, Менделеева, Ключевского и других выдающихся деятелей российской науки. В том же зале для вас пройдет экскурсия по Музею права.Знаете ли вы, что такое теория решения изобретательских задач? А то, что в ЧОУНБ собран уникальный фонд материалов, созданный в Челябинске по инициативе разработчика ТРИЗ Генриха Альтшуллера? Если ответ отрицательный – приходите в читальный зал № 2 (3-й этаж) – с редкими изданиями по ТРИЗ вас познакомит главный хранитель, сотрудник отдела обслуживания ЧОУНБ Любовь Кожевникова.В 16.00 состоится открытие кабинета ученого – специализированного читального зала (№ 10, 2-й этаж) для научных работников, расположенного в информационно-библиографическом отделе библиотеки. Его главная цель – оказание помощи в научно-исследовательской деятельности ученых и исследователей, в том числе начинающих. А отличительная особенность обслуживания – предоставление онлайн-услуг: бронирование литературы, электронная рассылка тематической информации, предоставление доступа к полнотекстовым ресурсам и консультационная помощь. Также в стенах библиотеки возможно проведение совместных заседаний Ученых советов образовательных учреждений города (вузов), предзащиты аттестационных работ выпускников и публичные защиты исследовательских работ магистрантов и аспирантов.В это же время, но в читальном зале № 1 (3-й этаж) начнется публичная лекция «Александр Невский – продукт исторического PRа». Ответит на все вопросы Евгений Шамяунов – историк, преподаватель истории, обществознания и философии; лауреат гранта губернатора Челябинской области в 2020 г. за развитие олимпиадного движения по истории и обществознанию в Челябинской области. После лекции, в 18.00, предлагаем «сделать ставку» – поиграть в командную игру от Информационного центра по атомной энергии, посвященную научным открытиям 2020 г.Ждем вас на самый научный праздник областной научной библиотеки. Подробную программу мероприятий ищите по ссылке. Подробнее
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области сообщает, что на сайте ведомства в открытом доступе размещены QR-код для онлайн-оплаты государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимость.На странице Управления Федеральной службы регистрации, реестра и картографии по Челябинской области теперь размещен специальный QR-код для онлайн-оплаты государственной пошлины за такие государственные услуги ведомства, как регистрация прав на недвижимость и единая процедура одновременной постановки на кадастровый учет и регистрации прав.Напоминаем, что с 1 января текущего года в Росреестре изменились реквизиты для оплаты госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Актуальные реквизиты размещены на сайте Управления Росреестра по Челябинской области в разделе «Об Управлении Росреестра» - «Платежные реквизиты» (http://frs74.ru/ob-upravlenii-rosreestra/platezhnye-r..). В случае необходимости оплаты по реквизитам удобно будет воспользоваться сгенерированным QR-кодом, размещенным на той же странице, платежная система автоматически определит получателя и необходимые реквизиты. Останется заполнить ФИО плательщика, адрес, документ и сумму платежа. Важно отметить, что реквизиты при обращении за услугами непосредственно в Росреестр и МФЦ отличаются. Будьте, пожалуйста, внимательны!