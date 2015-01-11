Челябинский сенатор провел прием граждан по вопросам здравоохранения

Сенатор Олег Цепкин в режиме видеоконференцсвязи провел прием граждан по вопросам здравоохранения. Обращения заявителей рассматривались в рамках тематической недели в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. На приеме присутствовал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.Первый заявитель - главный врач областной больницы в Чебаркуле - обратился с просьбой оказать содействие в приобретении передвижного маммографа. Олег Цепкин сообщил, что закупка оборудования в рамках программы областного минздрава предусмотрена в течение двух лет. Но с учетом потребностей больницы в ближайшее время задействуют передвижной маммограф из соседнего района.Второй вопрос поступил от депутата Феликса Забайдулина из Ашинского района. В поселке Точильном, по его словам, необходим ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Евгений Ванин заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, и вместо ремонта ФАПа планируется возвести новое здание. При этом ремонтные работы изначально были назначены на 2024 год, а в случае строительства эти сроки могут сократиться, то есть новый пункт появится раньше.Третье обращение поступило от сотрудников медико-санитарной части № 162 Усть-Катава - единственного учреждения здравоохранения на территории округа. Как рассказали заявители, на территории округа не реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сенатор уточнил, что данное медучреждение находится в ведомстве Федерального медико-биологического агентства России. А с января 2021 года для учреждений ФМБА похожая программа уже заработала, она предусматривает единовременные денежные компенсации в размере до 1 млн рублей для врачей и до 0,5 млн рублей для фельдшеров. Олег Цепкин рекомендовал сотрудникам медсанчасти связаться руководством ФМБА в Москве и получить подтверждение этой информации. «А если будут какие-то неувязки, продолжим диалог», - добавил сенатор.