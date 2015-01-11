На Южном Урале стартует фестиваль национальных культур

В марте на Южном Урале начнутся отборочные туры областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Культура» и его составляющей - программы «Творческие люди» и неизменно проходит на высоком профессиональном уровне. Организатор фестиваля – Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры Челябинской области.С 2015 года в рамках этого фестиваля демонстрируется всё многообразие национального творчества жителей нашей области, которые любят и бережно хранят свою родную культуру. «Соцветие дружное Урала» один из брендов Южного Урала. «Фестиваль позволяет объединить представителей разных национальностей, населяющих Челябинскую область, отразить развитие самодеятельного национального творчества в знании родного языка, родной культуры, показать многоцветную палитру ремёсел, рукоделий, песен, танцев, стихов», - говорит директор Дома дружбы народов Юлия Лапидус.Традиционно фестиваль проводится в несколько этапов по всей Челябинской области, а завершается масштабным гала-концертом с участием победителей и призеров 4 ноября в День народного единства в Челябинске. В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Соцветие дружное Урала» стартует в видеоформате. Всего состоится пять отборочных туров, первый из которых пройдет уже 17 марта .«Соцветие дружное Урала» проводится по трем направлениям: выставки самодеятельного творчества, выступление творческих коллективов и проведение занятий мастер-классов по народному творчеству.В фестивале принимают участие детские и взрослые творческие самодеятельные коллективы, национально-культурные объединения. Особый колорит фестивалю придает исполнение в программе национальных номеров, в национальных костюмах на родном языке.Подробная информация о фестивале – на сайте Дома дружбы народов Челябинской области https://ddnchel.ru/.