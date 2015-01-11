На Южном Урале выберут лучших экспортеров по итогам 2020 года

В Челябинской области стартовал региональный этап престижного Всероссийского конкурса «Экспортер года», который проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Заявки принимаются до 8 марта 2021 года.Организаторы конкурса: министерство экономического развития Челябинской области и Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».Получить почетное звание могут субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Челябинской области, которые по итогам прошлого года добились наибольшего успеха в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проводится по номинациям:
Экспортер года в сфере промышленности
Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса
Экспортер года в сфере услуг
Экспортер года в сфере высоких технологий
Новая география – номинация для тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019 годом.
Прорыв года – к участию в данной номинации приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, которые осуществили экспорт продукции или услуг впервые в 2020 году.
Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с положением и оставить заявку можно до 8 марта 2021 года включительно на сайте exportchel.ru.Победители будут награждены дипломами и призами, среди которых, к примеру, сертификаты на покупку авиабилетов, на обучение деловому английскому языку, на участие в международных выставочно-ярмарочных или конгрессных мероприях и другое.