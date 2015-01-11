2021-02-15YEKT07:00:00 | Губерния Спустя почти 80 лет погибшего на Великой Отечественной войне златоустовца похоронили на родине Источник: пресс-служба администрации Златоуста









В Златоусте состоялась церемония перезахоронения останков красноармейца Дмитрия Игнатова, погибшего осенью 1942 года в бою близ деревни Михеево Зубцовского района Тверской области. Все это время он считался пропавшим без вести, сообщает пресс-служба городской администрации.Останки Дмитрия Андреевича Игнатова обнаружили поисковики объединения «Тризна» во время раскопок в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти». Рядом с ним лежали личные вещи и гильза, в которой сохранился стандартный бланк солдатского медальона. Благодаря этому удалось установить имя солдата и найти его родственников. Выяснилось, что они проживают в Златоусте.«Когда мы искали данные на Дмитрия, то выяснили удивительную историю. В базах есть информация о его родном брате Якове. Он числится как погибший – и это случилось в трех с половиной километрах от того места, где был убит Дмитрий, в тот же день, 9 сентября 1942 года. Так мать в один день потеряла двух сыновей, которые бок о бок служили, защищая Родину», – рассказал участник поискового движения Григорий Кузнецов.Имя златоустовца значится и в «Книге памяти участников Великой Отечественной войны – жителей Челябинской области» с указанием даты – 09.09.1942. Именно с этого дня он числился пропавшим без вести. В «Книге памяти» отмечено, что он призван в 1941 году в Златоусте, служил рядовым в 118-й стрелковой дивизии.В январе 2021 года в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе, личные вещи и останки воина были переданы координатору проекта «Историческая память» Герою России Сергею Зяблову.А 12 февраля в Златоусте в храме преподобного Серафима Саровского прошло поминовение в память Дмитрия Игнатова, затем у Мемориала Славы гражданская панихида.Останки солдата под залпы оружейного салюта почетного караула были преданы родной земле на воинском мемориале, расположенном на Сорочьей горе.«Спустя 80 лет наш земляк, красноармеец Дмитрий Андреевич Игнатов, вернулся домой с войны, благодаря уникальной работе бойцов поискового объединения «Тризна». Они возвращают героев их семьям и сохраняют историческую правду. Благодарю всех поисковиков и лично Сергея Зяблова за такой благородный и тяжелый труд. Вечная память и уважение Дмитрию Игнатову и всем солдатам, отдавшим жизни за Родину», – сказал глава округа Максим Пекарский. Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаВ Златоусте состоялась церемония перезахоронения останков красноармейца Дмитрия Игнатова, погибшего осенью 1942 года в бою близ деревни Михеево Зубцовского района Тверской области. Все это время он считался пропавшим без вести, сообщает пресс-служба городской администрации.Останкиобнаружили поисковики объединения «Тризна» во время раскопок в рамках военно-патриотической акции «Вахта памяти». Рядом с ним лежали личные вещи и гильза, в которой сохранился стандартный бланк солдатского медальона. Благодаря этому удалось установить имя солдата и найти его родственников. Выяснилось, что они проживают в Златоусте.«Когда мы искали данные на Дмитрия, то выяснили удивительную историю. В базах есть информация о его родном брате Якове. Он числится как погибший – и это случилось в трех с половиной километрах от того места, где был убит Дмитрий, в тот же день, 9 сентября 1942 года. Так мать в один день потеряла двух сыновей, которые бок о бок служили, защищая Родину», – рассказал участник поискового движения.Имя златоустовца значится и в «Книге памяти участников Великой Отечественной войны – жителей Челябинской области» с указанием даты – 09.09.1942. Именно с этого дня он числился пропавшим без вести. В «Книге памяти» отмечено, что он призван в 1941 году в Златоусте, служил рядовым в 118-й стрелковой дивизии.В январе 2021 года в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе, личные вещи и останки воина были переданы координатору проекта «Историческая память» Герою России.А 12 февраля в Златоусте в храме преподобного Серафима Саровского прошло поминовение в память Дмитрия Игнатова, затем у Мемориала Славы гражданская панихида.Останки солдата под залпы оружейного салюта почетного караула были преданы родной земле на воинском мемориале, расположенном на Сорочьей горе.«Спустя 80 лет наш земляк, красноармеец Дмитрий Андреевич Игнатов, вернулся домой с войны, благодаря уникальной работе бойцов поискового объединения «Тризна». Они возвращают героев их семьям и сохраняют историческую правду. Благодарю всех поисковиков и лично Сергея Зяблова за такой благородный и тяжелый труд. Вечная память и уважение Дмитрию Игнатову и всем солдатам, отдавшим жизни за Родину», – сказал глава округа AzAzA 2021-02-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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