Южноуральских школьников приглашают принять участие в Диктанте по информационной безопасности

Мининформ Челябинской области запустил обновленную версию Диктанта по информационной безопасности. 30 вопросов были адаптированы под школьников, чтобы дети смогли проверить свои знания в области кибербезопасности, например, какую информацию нельзя публиковать в соцсетях или как вести себя с троллем в Интернете. Написать диктант предлагается в рамках Дней информационной безопасности.В Челябинской области продолжаются Дни информационной безопасности – серия образовательных мероприятий для школьников и их родителей о киберугрозах и способах защиты от них. Ранее дети имели возможность принять участие в мастер-классах от «Лаборатории Касперского» и узнать не только об опасностях в сети, но и о технологии блокчейн, а также о способах мошенничества в компьютерных играх.Диктант по информационной безопасности, доступный на сайте иб-диктант.рф, поможет школьникам проверить свои знания в области кибербезопасности. Им предстоит ответить на 30 вопросов, например, что делать, если часть сообщений в соцсетях оказались прочитанными, если возле школы найдена флешка, пришла смс о выигрыше в лотерее или вы подверглись атакам тролля в Сети.Организаторами акции «Диктант по информационной безопасности» являются министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», «Точка Кипения Челябинск».Напомним, одной из ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности и увеличение числа специалистов в этой сфере.СПРАВОЧНО:Дни информационной безопасности стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Они включают в себя ряд образовательных мероприятий по защите информации. Так, с 4 по 8 февраля прошли мастер-классы от «Лаборатории Касперского», в период с 8 по 22 февраля проходят тематические «Уроки цифры» в рамках одноименной всероссийской акции на тему «Приватность в цифровом мире», стартовал Диктант по информационной безопасности. 18 февраля для родителей пройдет онлайн-мероприятие на площадке «Точки кипения Челябинск» по теме ограничения контента в сети Интернет для защиты детей от неблагоприятного воздействия.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области