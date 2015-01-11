Фонд культурных проектов «Четверг» запускает программу «Акселератор культурных проектов»

Акселератор культурных проектов – уникальная бесплатная программа, которая меняет культурный ландшафт России. Главная цель – развитие и поддержка культурной среды в регионах России через повышение качественного уровня проектов в сфере культуры и искусства. Первой ступенью программы является Всероссийский конкурсный отбор. Участвовать в конкурсе могут любые российские проекты в сфере культуры и искусства. Победители станут участниками бесплатного онлайн-интенсива по управлению проектами. Они смогут поэтапно проработать свой проект с экспертами и личными наставниками, чтобы стать частью профессионального сообщества и развить региональный резерв кадров для сферы культуры.Для участия в программе нужно отправить заявку на участие в конкурс на сайте до 7 марта 2021 года.