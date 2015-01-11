ЧКПЗ совершенствует инновационное производство при поддержке ФРП

Импортозамещающий проект - запуск производства комплектующих для инновационных железнодорожных вагонов – с привлечением льготного займа федерального и регионального Фондов развития промышленности начинает реализовывать Челябинский кузнечно-прессовый завод.На его линиях будут изготавливать внешние и внутренние кольца буксовых подшипников –деталей, непосредственно отвечающих за безопасность движения поездов. Подшипники – элемент буксового узла, который устанавливается на колеса во всех пассажирских и грузовых вагонах. Его задача равномерно передавать нагрузку на колесные пары состава во время движения и обеспечивать стойкость конструкции на высоких скоростях.«При поддержке ФРП реализация уникальных и крайне перспективных проектов ЧКПЗ значительно ускоряется. Предоставляя нам займы на льготных, по сравнению с банковским финансированием, условиях, Фонд помогает развивать производство комплектующих подшипников в России, а это по цепочке косвенно поддерживает производителей инновационных вагонов, пользователей таких вагонов и заказчиков перевозки ж/д грузов», – говорит генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.Общий бюджет проекта - 153 млн рублей. 100 млн, предоставленные по совместной программе «Комплектующие изделия» (70 млн рублей - от федерального, 30 млн – от регионального ФРП), пойдут на модернизацию действующего оборудования и покупку нового: раскатной машины с ЧПУ, токарных обрабатывающих центров и др. Это позволит усовершенствовать технологии раскатки, калибровки и экспандирования при производстве комплектующих, максимально автоматизировать производственный процесс, повысить точность всех параметров изделий и снизить расход сырья.Реализация проекта сделает ЧКПЗ основным поставщиком компонентов для ведущих производителей буксовых подшипников. На данный момент более 80% комплектующих на рынке – импортные. Кольца буксовых подшипников являются деталями с высокими показателями надёжности, к ним предъявляются строгие требования по геометрии и механическим свойствам. Локализованные в РФ предприятия вынуждены самостоятельно поставлять их из-за границы со своих головных отделений, поскольку в России нет производителей с требуемым уровнем качества.«Локализация в России всего технологического процесса, от использования в производстве российского металлопроката до выпуска готовых изделий, позволит повысить кооперационные связи между отечественными предприятиями и не только осуществлять операции по обработке внутри страны, но и использовать в качестве исходного сырья металл, произведенный на российских металлургических предприятиях. Такая структура производства приведет к снижению затрат по всей цепочке поставок: от сырья до готовых буксовых подшипников инновационных вагонов. Что в разы снизит конечную стоимость и комплектующих, и самих подшипников по сравнению с импортными аналогами», – уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.Предприятие намерено поставлять клиентам как отдельные комплектующие, так и готовые узлы, что ранее было невозможно. Сейчас на заводе идет первый этап работы по модернизации оборудования, полностью обновленная производственная линия будет запущена во второй половине 2021 г., в соответствии с планом.Это уже второй проект ПАО «ЧКПЗ» с использованием заёмных средств регионального ФРП. Ранее предприятие успешно реализовало локализацию производства других комплектующих для подшипников.«Даже в сложных экономических условиях завод не останавливает инновационные проекты. А мы всегда готовы поддержать перспективные идеи и разработки предприятий, которые позволят расти и развиваться им, а вместе с ними и всей экономике региона. На мой взгляд, то, что при решении важных задач промышленники обращаются к нам снова и снова, показывает их уровень доверия и к Фонду, и к мерам господдержки в целом», – отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.Стоит добавить, что реализуемый ЧКПЗ с помощью ФРП проект предполагает создание 35 новых рабочих мест, в том числе 19-ти высокопроизводительных, и получение РИД (результат интеллектуальной деятельности) на Технологию изготовления заготовки кольца подшипника с высокой повторяемостью процесса и минимальными затратами.***ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» – одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России, основанное в 1942 году. Компания является одним из лидеров в России по объему выпуска поковок и штамповок. В целом же ассортимент продукции насчитывает 2500 видов.