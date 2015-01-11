Озёрский производитель шелковых платков с росписью «Камелия» стал победителем конкурса «Хорошие вещи».

Соревнование организовала компания AliExpress Россия для поддержки российских производителей товаров народных художественных промыслов, а также продукции, транслирующей российские традиции, историю, культуру. Как победитель «Камелия» получит финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. На данный момент с AliExpress сотрудничают 850 предпринимателей из Челябинской области, за год этот показатель вырос в 9 раз.

Соревнование организовала компания AliExpress Россия для поддержки российских производителей товаров народных художественных промыслов, а также продукции, транслирующей российские традиции, историю, культуру. Как победитель «Камелия» получит финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. На данный момент с AliExpress сотрудничают 850 предпринимателей из Челябинской области, за год этот показатель вырос в 9 раз.

Финалисты получат денежные призы: 4 победителя — по 1 млн рублей на развитие бизнеса, 10 финалистов — по 1 млн рублей в виде компенсации их расходов на работу с маркетплейсом: оплату комиссии, затрат на логистику и продвижение.

Всего в конкурсе приняли участие 50 компаний компаний из 21 области, 3 республик и двух городов федерального значения. Вне зависимости от итогов конкурса все конкурсанты получат дополнительное промо на AliExpress в виде размещения товаров в специальном разделе «Сделано в России».

«AliExpress Россия последовательно реализует стратегию поддержки малого и среднего бизнеса: мы отменили комиссию для новичков, сократили тарифы на доставку заказов, сделав их едиными по всей территории России. Конкурс «Хорошие вещи» — наш первый опыт оказания адресной поддержки предприятиям, продукция которых ценна не только с вещной точки зрения, но и с культурной. Мы относимся к российским продавцам не потребительски, а партнерски, поэтому планируем продолжать грантовые инициативы и улучшения платформы, чтобы малый бизнес не выживал, а преуспевал», — комментирует Анастасия Жбанова, вице-президент AliExpress Россия по коммуникациям.

https://www.notion.so/AliExpress-4d32317419e1419e892b3c41a0067325