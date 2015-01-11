» В Челябинской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону

Выездные совещания на территории муниципальных образований региона по вопросам, связанным с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года, проводят специалисты Главного управления лесами Челябинской области.Так, встречи уже проведены на территории Красноармейского, Пластовского, Каслинского, Октябрьского муниципальных районов и Миасского городского округа.В совещаниях принимают участие главы муниципальных образований, представители министерства общественной безопасности Челябинской области, сотрудники прокуратуры, полиции, органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, главы сельских поселений и общественные организации.«В рамках совещаний мы предлагаем к рассмотрению дорожную карту, разработанную ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона, обсуждаем изменения в законодательстве об организации тушения ландшафтных пожаров, анализируем варианты по усилению мер предупреждения возникновения и распространения ландшафтных пожаров и недопущения их распространения на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры, на территорию лесного фонда. Такие встречи важно проводить заблаговременно», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Следующие совещания состоятся в Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах.