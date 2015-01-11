» Синоптики прогнозируют на Южном Урале до –33 и сильный ветер

Ближайшие три дня в Челябинской области будет держаться морозная погода – в ночь на четверг, 18 февраля, при прояснении температура опустится до –33, пойдет снег, местами – метели.

В другие дни ночью также будет до –26, местами небольшой снег.

Всветлое время суток все три дня столбик термометра будет колебаться в пределах от –13 до –18 градусов. А ветер с северо-восточного направления в четверг к субботе перейдет на юго-западное, 4-9 м/с. В четверг его порывы могут достигать 18 м/с.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-na-Yuzhnom-Urale-do-33-i-silnyy-veter_134339.html