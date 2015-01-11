Южноуральцы могут бесплатно научиться изготавливать изделия из кожи

В Челябинске успешно реализуется молодежный проект мастерской «Кожура». Это бесплатные групповые мастер-классы по кожевенному ремеслу. Посетить занятие может любой желающий, пройдя регистрацию в сообществе в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Молодежный ресурсный центр.Для участия необходимо после анонса мероприятия на стене группы написать «Хочу на мастер-класс». Каждое занятие рассчитано на группу из 10 человек и длится не дольше трех часов. За это время участники изучат рабочие материалы, поймут основы кройки и ручного шитья и узнают способы установки фурнитуры. К концу занятия участник получит собственноручно изготовленное изделие из натуральной кожи: браслет, обложку для документа, ремень, визитницу или портмоне.«Мы хотим донести до участников ценность и важность творчества и ручного труда. Мы работаем с натуральными материалами, и это стоит отдельного внимания. Вещи, сделанные с любовью и надежностью, прослужат долгий срок. Вместе мы немного отвлекаемся от обыденности», – комментируют организаторы мастер-классов.Проект поддержан Федеральным агентством по делам молодежи. Более подробную информацию и анонсы мастер-классов можно найти в сообществе «Кожуры» в социальной сети «ВКонтакте».