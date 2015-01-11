Сенатор Олег Цепкин наградил медицинских работников Челябинской областной больницы

Сенатор Российской Федерации Олег Цепкин вручил Почетную грамоту Законодательного Собрания Челябинской области главному врачу Челябинской областной клинической больницы Дмитрию Альтману за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения Челябинской области, также от имени Совета Федерации вручил благодарственные письма медицинским работникам за заслуги в оказании высококвалифицированной медицинской помощи населению Челябинской области. «Поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. Челябинская областная клиническая больница – это ведущая клиника Южного Урала, многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее качественную медицинскую помощь населению Челябинской области. В настоящее время в больнице трудится дружный и сплоченный коллектив, насчитывающий более 2000 сотрудников, готовых каждый миг оказать требующуюся медицинскую помощь, нуждающимся в ней южноуральцам» – сказал сенатор Олег Цепкин.Благодарственные письма сенатора Олега Цепкина получили пять сотрудников Челябинской областной клинической больницы: Оксана Белетченко – операционная медицинская сестра, Максим Кошманов – анестезиолог-реаниматолог, Яна Моисеева – рентгенолог, Оксана Соловьева – ревматолог, Вениамин Халдин – травматолог-ортопед.