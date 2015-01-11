2021-02-19YEKT10:00:00 | Губерния В челябинском институте искусств появилась уникальная арфа Источник: министерство культуры Челябинской области









В рамках национального проекта «Культура» в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского появился уникальный инструмент – арфа. В России существует всего несколько городов, где профессионально обучают игре на арфе. Теперь помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга обучение стало возможным и в столице Южного Урала.Долгое время в Челябинске не было специалиста-преподавателя по классу арфы. Ситуация изменилась в 2013 году, когда в оркестр театра оперы и балета им. М. И. Глинки была приглашена лауреат международных конкурсов Екатерина Жалилова (Новосибирск).По предложению директора театра в институте искусств им. П. И. Чайковского на кафедре оркестровых струнных инструментов был открыт класс арфы, который с того времени и по сегодняшний день ведет Екатерина Жалилова. Она единственный специалист, профессионально обучающий игре на арфе в Челябинской области.В 2018 году состоялся блестящий дебют юных арфисток в качестве солистов с симфоническим оркестром. Ученицы ярко проявили себя на международных и всероссийских конкурсах. Однако дальнейшее обучение и профессиональный рост на беспедальной арфе педагога стал невозможен. Остро встал вопрос о приобретении институтом профессионального «взрослого» инструмента. Благодаря нацпроекту «Культура» был приобретен удивительный инструмент. Потрясающего качества арфа была изготовлена на фабрике в Санкт-Петербурге. Сейчас она уже в Челябинске, в стенах института искусств. Источник: министерство культуры Челябинской областиВ рамках национального проекта «Культура» в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского появился уникальный инструмент – арфа. В России существует всего несколько городов, где профессионально обучают игре на арфе. Теперь помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга обучение стало возможным и в столице Южного Урала.Долгое время в Челябинске не было специалиста-преподавателя по классу арфы. Ситуация изменилась в 2013 году, когда в оркестр театра оперы и балета им. М. И. Глинки была приглашена лауреат международных конкурсов(Новосибирск).По предложению директора театра в институте искусств им. П. И. Чайковского на кафедре оркестровых струнных инструментов был открыт класс арфы, который с того времени и по сегодняшний день ведет Екатерина Жалилова. Она единственный специалист, профессионально обучающий игре на арфе в Челябинской области.В 2018 году состоялся блестящий дебют юных арфисток в качестве солистов с симфоническим оркестром. Ученицы ярко проявили себя на международных и всероссийских конкурсах. Однако дальнейшее обучение и профессиональный рост на беспедальной арфе педагога стал невозможен. Остро встал вопрос о приобретении институтом профессионального «взрослого» инструмента. Благодаря нацпроекту «Культура» был приобретен удивительный инструмент. Потрясающего качества арфа была изготовлена на фабрике в Санкт-Петербурге. Сейчас она уже в Челябинске, в стенах института искусств. AzAzA 2021-02-19YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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