Челябинская компания по производству зубных имплантатов планирует увеличить объем производства в три раза за счет экспорта в страны ЕС

Заксобрание Челябинской области на очередном заседании 25 февраля рассмотрит вопрос о перераспределении доходов от налога на самозанятых в бюджеты муниципалитетов. С соответствующей инициативой на заседании Госсовета выступил в декабре 2020 года губернатор Алексей Текслер Подробнее
Роструд напомнил россиянам о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале – текущая завершится не в пятницу, 19-го, а в субботу, 20-го, которая, впрочем, как предпраздничная, будет короткой (рабочий день должен быть сокращен на час Подробнее
Резидент «IT-Park74», регионального оператора фонда «Сколково» в Челябинске, компания «НС ТЕХНОЛОГИЯ» в рамках сотрудничества с чешским партнером успешно прошла сертификацию в рамках «EC Certificate full quality assurance system» согласно «Приложению II» «Директивы совета «93/42/ЕЕС» по вопросу медицинского оборудования.Согласно исследованиямDISCOVERY RESEARCH GROUP, объем рынка искусственных зубов и имплантатов в России в 2019 г. составил $ 132,47 млн, а прирост производства - $ 8,55 млн за аналогичный период. Объем экспорта зубов искусственных и имплантатов из России в 2019 г. был $ 1,55 млн. Наибольшую долю экспорта зубов искусственных и имплантатов в 2019 г. заняли следующие страны: Украина, Молдова, Южная Корея и Нидерланды. За 2020 год компания «НС ТЕХНОЛОГИЯ» произвела более 5500 шт. имплантатов, таким образом 100% поставок приходилось на РФ. После успешного прохождения сертификации компания намерена увеличить производство в три раза для экспорта в страны ЕС. «Получение сертификата СЕ (европейский сертификат) доказывает, что наша технология и наше производство соответствуют всем необходимым международным требованиям. Кроме того, это расширяет сбыт, открывая нам новые рынки стран Европы и Азии, где Европейский сертификат имеет большое значение. Скажу честно, путь этот не простой, но получение российского сертификата ничуть не легче и требования к нему не ниже», - сообщил директор компания «НС ТЕХНОЛОГИЯ» Василий Дюрягин.Фонд «Сколково» оказывал поддержку «НС ТЕХНОЛОГИИ» в получении патента, без которого невозможно было бы пройти сертификацию, а также представители фонда оказывали консультационную поддержку при прохождении сертификации.Справочная информация:Технопарк информационных технологий города Челябинска (IT-Park74) создан в 2016 году частным инвестором. В декабре 2017 года IT-Park74 получил статус регионального оператора Фонда «Сколково». Перспективным направлением IT-Park74 является работа с технологическими стартапами. Отсмотрено более 900 проектов, из которых 25 стали аккредитованными резидентами фонда «Сколково». Сайт: http://itpark74.ruКомпания «НС ТЕХНОЛОГИЯ» была образована в 2019 году, как часть группы компаний «NCT». С 2020 года она является резидентом фонда «Сколково». Выручка (доход) компании в 2019 году составляла 1,87 млн рублей. Уникальность продукции компании «НС ТЕХНОЛОГИЯ» заключается в использовании алмазоподобной углеродной плёнки. Благодаря этому продукция компании обладает низким риском отторжения при фиксации в костном ложе за счет подавления роста биоплёнок, биоинертности металлической основы имплантата. А запатентованная форма имплантата, сочетающая в себе уменьшенный диаметр в пришеечной области и цилиндрической части с конусовидным дизайном в апикальной части придаёт оптимальное распределение нагрузок по всему телу имплантата. Сочетание нескольких видов резьбы обеспечивает отличную первичную и вторичную стабилизацию. Стандартный конус 11 град позволяет использовать инструмент и ортопедические компоненты от любой аналогичной системы типа INNO, Osstem, Dentium, IMPRO, Dentis и т.п. Данный дизайн имплантата запатентован и имеет патент на полезную модель. Продукция компании экспортируется в страны мира. Сайт: https://nct.dental/