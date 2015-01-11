Челябинская компания по производству зубных имплантатов планирует увеличить объем производства в три раза за счет экспорта в страны ЕС

Роструд напомнил россиянам о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале – текущая завершится не в пятницу, 19-го, а в субботу, 20-го, которая, впрочем, как предпраздничная, будет короткой (рабочий день должен быть сокращен на час Подробнее