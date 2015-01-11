2021-02-19YEKT11:00:00 | Губерния Индекс выходного дня: как изменилась стоимость поездки за город на Южном Урале Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Экономисты Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России подсчитали индекс семейного зимнего уикенда. Предположим, отдохнуть в окрестностях уральских гор решила семья из трех человек: папа, мама и ребенок-школьник. При этом решено, что спортивное снаряжение (лыжи, сноуборд, коньки) для короткой поездки выгоднее взять напрокат, чем покупать в магазине.Для подсчета индекса были взяты компоненты, динамика стоимости которых рассчитана Росстатом за январь этого года. Этот показатель включает изменение цен на одежду, обувь, бензин, проживание в гостинице и ужин в ресторане. Так, стоимость одежды и обуви для папы в Челябинской области за год подросла на 1,7%. Для этого подсчета папа выбрал спортивный костюм, утепленную куртку, шерстяной шарф, шапку из трикотажа и, конечно же, не забыл про перчатки и ботинки из натуральной кожи. Похожий комплект одежды для мамы (вместо куртки она надела дубленку) обошелся на 1,3% дороже, чем если бы эти вещи покупали год назад. Для дочки-школьницы покупка верхней одежды для загородного отдыха обойдется дешевле на 0,3%. Правда, вместо кожаных перчаток ребенку дали в дорогу шерстяные варежки. Добраться до места прогулки семья решила на личном автомобиле, заправив его бензином марки АИ-92. Согласно статистике, за год цена на этот вид топлива выросла на 1,9%. Между прогулками на свежем воздухе и занятиями спортом южноуральцы пообедали походным провиантом, который заботливо уложили в рюкзак. Кстати, покупка рюкзака в этом году обойдется чуть дороже – на 1,1%, чем в январе прошлого года. А вот семейный ужин решено было провести в ресторане. Стоит отметить, что его стоимость в расчете на одного человека в этом году растет более медленными темпами. Так, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года рост составил 2,6%. В целом по стране рост стоимости ужина в ресторане, наоборот, ускорился. И, наконец, остановиться на ночь семья решила в трехзвездочном отеле. В этом году стоимость проживания за сутки на 1 человека выше всего лишь на 0,7%. «Если сложить все компоненты, то индекс загородного отдыха в Челябинской области на семью из трех человек составил 1,6% (в России в целом – 2,1%). Это заметно ниже инфляции, которая в январе этого года в нашем регионе сложилась на уровне 4,5%. При этом стоит отметить, что не нужно экономить на собственном здоровье, а лучше укреплять его, чаще выбираться на природу. Тем более, что на Южном Урале есть все условия для проведения здорового выходного дня», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. Подробнее об инфляции в регионе можно почитать на Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиЭкономисты Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России подсчитали индекс семейного зимнего уикенда. Предположим, отдохнуть в окрестностях уральских гор решила семья из трех человек: папа, мама и ребенок-школьник. При этом решено, что спортивное снаряжение (лыжи, сноуборд, коньки) для короткой поездки выгоднее взять напрокат, чем покупать в магазине.Для подсчета индекса были взяты компоненты, динамика стоимости которых рассчитана Росстатом за январь этого года. Этот показатель включает изменение цен на одежду, обувь, бензин, проживание в гостинице и ужин в ресторане. Так, стоимость одежды и обуви для папы в Челябинской области за год подросла на 1,7%. Для этого подсчета папа выбрал спортивный костюм, утепленную куртку, шерстяной шарф, шапку из трикотажа и, конечно же, не забыл про перчатки и ботинки из натуральной кожи. Похожий комплект одежды для мамы (вместо куртки она надела дубленку) обошелся на 1,3% дороже, чем если бы эти вещи покупали год назад. Для дочки-школьницы покупка верхней одежды для загородного отдыха обойдется дешевле на 0,3%. Правда, вместо кожаных перчаток ребенку дали в дорогу шерстяные варежки. Добраться до места прогулки семья решила на личном автомобиле, заправив его бензином марки АИ-92. Согласно статистике, за год цена на этот вид топлива выросла на 1,9%. Между прогулками на свежем воздухе и занятиями спортом южноуральцы пообедали походным провиантом, который заботливо уложили в рюкзак. Кстати, покупка рюкзака в этом году обойдется чуть дороже – на 1,1%, чем в январе прошлого года. А вот семейный ужин решено было провести в ресторане. Стоит отметить, что его стоимость в расчете на одного человека в этом году растет более медленными темпами. Так, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года рост составил 2,6%. В целом по стране рост стоимости ужина в ресторане, наоборот, ускорился. И, наконец, остановиться на ночь семья решила в трехзвездочном отеле. В этом году стоимость проживания за сутки на 1 человека выше всего лишь на 0,7%. «Если сложить все компоненты, то индекс загородного отдыха в Челябинской области на семью из трех человек составил 1,6% (в России в целом – 2,1%). Это заметно ниже инфляции, которая в январе этого года в нашем регионе сложилась на уровне 4,5%. При этом стоит отметить, что не нужно экономить на собственном здоровье, а лучше укреплять его, чаще выбираться на природу. Тем более, что на Южном Урале есть все условия для проведения здорового выходного дня», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. Подробнее об инфляции в регионе можно почитать на сайте Банка России AzAzA 2021-02-19YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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