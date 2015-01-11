Квартиры в Челябинске и Озерске вошли в число 10 самых дорогих на Урале

Эксперты сервиса Циан составили рейтинг самого дорогого жилья в УрФО по объявлению о продаже на вторичном рынке – в него вошли квартиры в Челябинске и Озерске.

Озерск замкнул десятку. Здесь предлагают купить трехкомнатную квартиру площадью 186,1 кв. м. Она находится на втором этаже дома по улице Набережной на берегу озера Иртяш рядом с Городским парком. Особенностями лота являются два санузла с джакузи и компактный зимний сад на лоджии. Стоимость – 14,5 млн рублей.

Места с 9 по 4 заняли квартиры в Кургане, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Новом Уренгое и Сургуте в ценовом диапазоне от 15 до 30 млн рублей.

Третью строчку заняла квартира в Челябинске по улице Лесопарковой на 16 этаже одноименного жилого комплекса. За четырехкомнатное жилье площадью 155,6 кв. м хозяева просят 41,2 млн рублей. Причем 24.7 млн приходится на брендовую мебель и бытовую технику, привезенную из Европы.

На втором месте оказалась квартира в Тюмени за 70 млн, а первую строчку заняла пятикомнатная квартира площадью 276 кв. м в Екатеринбурге. Лот экспонируется в доме 2006 года постройки. В радиусе 20 минут пешей прогулки от него находятся набережная Исети, здание городской администрации, «Ельцин Центр», галерея современного искусства, башня «Высоцкий» и ряд других достопримечательностей. При отделке квартиры использовались итальянский мрамор, массив дуба, натуральная кожа. Стоит такая квартира 107 млн рублей.

https://dostup1.ru/society/Kvartiry-v-Chelyabinske-i-Ozerske-voshli-v-chislo-10-samyh-dorogih-na-Urale_134417.html