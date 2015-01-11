Южноуральцев приглашают на бесплатный трехмесячный курс программирования на Python

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«Точка кипения Челябинск» объявляет старт регистрации в школу программирования на Python – этот популярный язык применяется в веб-разработке, работе с Big Data, искусственным интеллектом и машинным обучением, в науке и других сферах. Подать заявку на трехмесячный курс можно до 10 марта включительно, сообщает мининформ.За три месяца интенсивной работы участники курса обретут практические навыки программирования на Python, а после защиты собственного проекта в виде сайта получат сертификаты. Занятия проводит Никита Остапенко, старший преподаватель кафедры информационной безопасности компании «Академия АйТи».Для участия в мероприятии приглашаются жители Челябинской области в возрасте от 18 до 30 лет, которые только делают первые шаги в IT или уже имеют небольшой опыт самостоятельного изучения Python, но столкнулись с трудностями.Занятия будут проходить по субботам, в 15:00, на площадке «Точки-Кипения Челябинск» (ул. Лесопарковая, 5, к. 2). Урок длится три часа. Для занятий необходим личный ноутбук.Старт курса 13 марта. Подать заявку можно до 10 марта включительно по ссылке: https://clck.ru/TKeHP. Решение о приеме в группу будет принято на основании выполненного тестирования - ссылку организаторы отправят зарегистрированным участникам на почту за несколько дней до начала курса.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области