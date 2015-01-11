2021-02-24YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинске обсудили современные технологии в формировании межнациональных отношений Источник: Южно-Уральский межнациональный ресурсный центр









Семинар «Роль современных технологий в формировании межнациональных отношений» прошел на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история», где собралось более 30 представителей национально-культурных объединений, общественных организаций, образовательных учреждений.Мероприятие было открыто директором мультимедийного парка «Россия – Моя история» Денисом Кузнецовым. С приветственными словами выступили почетные гости, среди них начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации г. Челябинска Павел Магей, директор МКУ «Центр народного единства» Сергей Бредихин, председатель молодёжной ассамблеи народов Южного Урала Екатерина Тельцова.Семинар был посвящен внедрению и использованию эффективных решений в деятельности национально-культурных объединений. Следование и применение на практике современных тенденций должным образом не только расширяет возможности для выполнения социально значимой миссии в укреплении межнационального согласия, но и отряжается на эффективности деятельности объединений.На семинаре были затронуты основные вопросы информационного продвижения проектов в сфере межнационального сотрудничества, процесса командобразования в реализации общественно значимых проектов, социокультурного проектирование как инструмента развития межнационального сотрудничества. Помимо выступлений состоялась презентация обучающего проекта «Школа лидерства «ЭтноSmart». Руководитель проекта Ирина Николаенко рассказала всем присутствующим об этапах и направлениях обучения. Стоит отметить, что школа лидерства «ЭтноSMART» – это комплексная площадка для формирования управленческих навыков, необходимых для реализации этнокультурных проектов. В рамках проекта участники пройдут обучение у ведущих федеральных и региональных экспертов, где предполагается проведение лекционных, практических и тренинговых занятий по командообразованию, социокультурному проектированию и SMM-продвижению. В качестве экспертов выступили маркетолог, специалист по SMM-продвижению Наталья Новицкая, бизнес-тренер, специалист «ServiceUp ТК» Татьяна Кузнецова, эксперт в сфере социокультурного проектирования, многократный получатель грантов Федерального агентства по делам молодежи Ирина Власова.Проект создан на площадке Южно-Уральского межнационального ресурсного центра и реализуется АНО «Зеленый фонарь» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации города Челябинска и ассамблеей народов Челябинской области. Источник: Южно-Уральский межнациональный ресурсный центрСеминар «Роль современных технологий в формировании межнациональных отношений» прошел на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история», где собралось более 30 представителей национально-культурных объединений, общественных организаций, образовательных учреждений.Мероприятие было открыто директором мультимедийного парка «Россия – Моя история». С приветственными словами выступили почетные гости, среди них начальник управления общественных связей правительства Челябинской областизаместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации г. Челябинска, директор МКУ «Центр народного единства»председатель молодёжной ассамблеи народов Южного Урала.Семинар был посвящен внедрению и использованию эффективных решений в деятельности национально-культурных объединений. Следование и применение на практике современных тенденций должным образом не только расширяет возможности для выполнения социально значимой миссии в укреплении межнационального согласия, но и отряжается на эффективности деятельности объединений.На семинаре были затронуты основные вопросы информационного продвижения проектов в сфере межнационального сотрудничества, процесса командобразования в реализации общественно значимых проектов, социокультурного проектирование как инструмента развития межнационального сотрудничества. Помимо выступлений состоялась презентация обучающего проекта «Школа лидерства «ЭтноSmart». Руководитель проектарассказала всем присутствующим об этапах и направлениях обучения. Стоит отметить, что школа лидерства «ЭтноSMART» – это комплексная площадка для формирования управленческих навыков, необходимых для реализации этнокультурных проектов. В рамках проекта участники пройдут обучение у ведущих федеральных и региональных экспертов, где предполагается проведение лекционных, практических и тренинговых занятий по командообразованию, социокультурному проектированию и SMM-продвижению. В качестве экспертов выступили маркетолог, специалист по SMM-продвижению, бизнес-тренер, специалист «ServiceUp ТК», эксперт в сфере социокультурного проектирования, многократный получатель грантов Федерального агентства по делам молодежи.Проект создан на площадке Южно-Уральского межнационального ресурсного центра и реализуется АНО «Зеленый фонарь» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации города Челябинска и ассамблеей народов Челябинской области. AzAzA 2021-02-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В Челябинске завершился IX Съезд национально-культурных объединений Южного ...

В Челябинске пройдет Съезд национально-культурных объединений Южного Урала

Стартовал прием заявок на Всероссийскую общественную премию в этнокультурно ...

В Златоусте состоялся областной форум национальных культур

На Южном Урале пройдет ежегодный гражданский форум {comments_news}