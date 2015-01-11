Предприятия Челябинской области могут подключиться к движению рационализаторов

Стартовал отбор заявок по новым трекам нацпроекта «Производительность труда», куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Предприятия получат господдержку в создании на собственной базе Центров рационализации (Точек кипения Hi- Tech) и Центров опережающей подготовки (ЦОП).Оператором проекта выступает Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) совместно с Минэкономразвития России при поддержке Платформы НТИ. Не менее 15-ти Точек кипения Hi-Tech, а также 15-ти ЦОПов будут созданы уже в этом году. Отбор заявок завершится 21 марта 2021 года.С 2021 года в рамках национального проекта «Производительность труда» на предприятиях-участниках начинает выстраиваться система внутренней мотивации сотрудников. Речь идет о с принципиально новом направлении нацпроекта - создании совместно с Ворлдскиллс движения рационализаторов.По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Петра Засельского, возрождение движения рационализаторства может дать масштабный эффект для роста производительности труда и технологического рывка российской экономики.«Мы хотим создать единую систему на федеральном уровне, чтобы процесс рационализаторства был непрерывный и поощрялся руководством предприятий. Компании, прошедшие конкурсный отбор, первыми получат широкие возможности по массовому вовлечению сотрудников в движение рационализаторов, что направлено на решение стратегической задачи по повышению производительности труда», - отмечает он.Точки кипения Hi-Tech задуманы как уникальные корпоративные пространства, основная задача которых – обеспечение доступа к новым знаниям, умениям и техникам людям, готовым занять рационализаторскую позицию. На этих площадках, организованных в единую федеральную сеть с собственным календарем мероприятий, будут проходить образовательные и акселерационные программы, совместные сетевые интенсивы, проектно-аналитические и стратегические сессии, а также партнерские программы по технологическому рационализаторству и инновациям. Ценным эффектом сети станет возможность непрерывного обмена знаниями о новых производственных решениях и передовых технологиях.Центры опережающей подготовки станут основными точками приложения и передачи методик Ворлдскиллс для ускоренной профессиональной подготовки сотрудников по востребованным на предприятии компетенциям. Для этого командам ЦОП будут переданы методики аудита рабочих мест, разработки корпоративного стандарта профессий, формирования матрицы компетенций, оценки персонала, а также разработке коротких образовательных программ.«Определяющим фактором производительности труда во время изменений и цифровизации становится человеческий ресурс. Сегодня важно дать импульс личной инициативе сотрудников компаний, направив его на повышение эффективности производства и создание продуктов высокого качества, а также создать комфортные условия для рационализаторов и изобретателей на предприятии. Деятельность рационализатора сегодня сродни деятельность предпринимателя, который мыслит не только в направлении минимизации издержек (как это было в СССР), но и способен внедрять прогрессивные технологии и создавать новые продукты», - подчеркивает генеральный директор Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов.С этого года российские компании смогут регулярно демонстрировать вклад своих лучших мастеров-рационализаторов в повышение производительность труда и эффективности производства на Кубке по рационализации и производительности. По результатам соревнований будет формироваться сообщество лидеров-новаторов, полноценных драйверов современной экономики.Ожидается, что к 2024 году в сообщество рационализаторов будет вовлечено более 100 000 работников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» и не менее 70 000 рабочих пройдут повышение квалификации по программам профессиональной переподготовки Ворлдскиллс.Подать заявку, получить подробную информацию, скачать «Стандарт Точки кипения Hi-Tech», «Стандарт ЦОП», «Концепцию Кубка по рационализации и производительности» можно по ссылке***Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области реализацию мероприятий нацпроекта осуществляют региональные Министерство промышленности, новых технологий и природных реусурсов и Фонд развития промышленности. К 2024-му году участниками нацпроекта должны стать 162 предприятия региона. На данный момент в него вступило уже 60 организаций области.