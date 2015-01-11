Непогода в Озерске: введены ограничения, приняты меры

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи со сложной метеорологической обстановкой, нулевой видимостью и многочисленными ДТП, до особого распоряжения в городе перекрыто движение на автодороге, идущей вдоль дамбы.

Маршруты для автобусов, которые проезжают по этому участку дороги, изменены: транспорт следует по ул. Челябинской, Герцена, Менделеева.

Подрядчики в данный момент устраняют последствия непогоды. По данным УКСиБ, для ликвидации снежных переметов на улицы Озерска выведена техника, идет очистка дорожного покрытия, остановок, тротуаров.

Поисково-спасательная служба округа просит горожан по возможности оставаться дома, не выезжать в сады (в том числе и в пределах Озерска), воздержаться от поездок на рыбалку.

Для учащихся с 1 по 11 классы занятия сегодня отменены.

По информации регионального управления ГИБДД, движение любого транспорта приостановлено в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Верхнеуральском, Уйском, Агаповском, Нагайбакском, Троицком, Увельском, Октябрьском, Пластовском и Еманжелинском районах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничение движения продлится до 12:00. Движение ограничено на автодорогах: Октябрьское — Крутоярский — Петровский с 0 по 53 км, Троицк — Октябрьское с 0 по 90 км, Коелга — а/д Челябинск — Троицк с 0 по 28 км, Копытово — граница Курганской области с 0 по 7 км, Скалистый — Луговой — Искра с 0 по 35 км, Увельский —Рождественка — Петровское — Малое Шумаково с 0 по 5 км.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46000/