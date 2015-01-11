В Челябинской области завершены работы по восстановлению электроснабжения после непогоды

В Челябинской области энергетики компании «Россети Урал» полностью восстановили электроснабжение региона после непогоды. На утро сегодняшнего дня завершен весь объем ремонтных работ в электросетевом комплексе, пострадавшем от стихии, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».Энергетики вернули свет в дома 126 населенных пунктов региона, которые расположены в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушение электроснабжения наблюдалось в Миассе и Копейске.Специалисты энергокомпании работали в круглосуточном режиме, в тяжелых условиях. Работы были значительно осложнены снежными заносами на дорогах и перекрытием дорог в регионе.В восстановительных работах были задействованы 120 бригад в составе 378 человек, 133 единицы спецтехники. В регион оперативно была стянута дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов присутствия компании «Россети Урал», а также компании «Россети ФСК ЕЭС» в количестве 15 дополнительных аварийно-восстановительных бригад в составе 80 человек и 22 единиц спецтехники. Энергетики останутся в Челябинской области до стабилизации погоды. Для решения проблемы энергетики активно взаимодействовали с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывали максимальное содействие энергетиками по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам.Утром сегодняшнего дня специалисты будут выполнять лишь оставшиеся работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей в Чебаркуле, Еманжелинске, Копейске, Троицке, Сосновском, Еткульском, Варненском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском районах.Специалисты компании «Россети Урал» приложили все усилия, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальную схему электроснабжения жителей Южного Урала. В круглосуточном режиме работала усиленная группировка контакт-центра. Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.Фото внизу https://www.facebook.com/rosseti.ural/.