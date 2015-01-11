2021-02-25YEKT06:00:00 | Губерния Увельский район стал победителем «Уральской метелицы» Источник: Юлия Боровикова









В Увельском районе прошел финал XVIII областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 22 муниципальных районов. Хозяева соревнований одержали победу в командном зачете, второе и третье места достались Чебаркульскому и Аргаяшскому районам соответственно.Согласно положению о соревнованиях, «Уральская метелица» проходила в четыре этапа, начиная с массовых соревнований в трудовых коллективах и в образовательных учреждениях, далее проводились соревнования в муниципальных образованиях, затем зональные соревнования по хоккею с шайбой и мини-футболу среди мужских и женских команд и закончилась «Уральская метелица» областными финалами.В финале спартакиады команды соревновались в следующих видах: зимний мини-футболу среди мужчин, соревнования стрельба из пневматической винтовки руководителей команд, хоккей с шайбой среди мужчин, гиревой спорт, соревнования по лыжным гонкам.В лыжных гонках приняли участие 16 команд. Места распределись следующим образом: певое место – Увельский район, вторе место – Красноармейский район, третье место – Сосновский район. В состязаниях стрельба руководителей из пневматической винтовки участвовало 22 команды. Первое место забрал Пластовский район, второе место получил Увельский район, третье место занял Красноармейский район. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин приняли участие 6 команд. Места распределились следующий образом: первое место – Чебаркульский район, второе место – Увельский район, третье место – Сосновский район.В соревнованиях по зимнему мини-футболу среди мужчин приняли участие восемь команд. Первое место заняли Агаповский район, второе место – Кунашакский район, третье место – Увельский район.В турнире по гиревому спорту приняли участие 17 команд. Первое место – Увельский район, второе место – Чебаркульский район, третье место – Красноармейский район.По итогам соревнований определились победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете. Победу одержали хозяева соревнований – команда из Увельского района набрала 402 очка. Второе место у сборной Чебаркульского района (359 очков), третье – у Аргаяшского района (352 очка). Совсем немного не хватило до тройки призеров командам из Пластовского и Еткульского районов (по 350 очков). Также команда-победительница получила сертификат от Увельского района на 100 000 рублей на пошив спортивной формы.Добавим, что организаторами спартакиады выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», региональная общественная организация добровольно-спортивного общества «Урожай» Челябинской области, администрация Увельского муниципального района.







Источник: Юлия БоровиковаВ Увельском районе прошел финал XVIII областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 22 муниципальных районов. Хозяева соревнований одержали победу в командном зачете, второе и третье места достались Чебаркульскому и Аргаяшскому районам соответственно.Согласно положению о соревнованиях, «Уральская метелица» проходила в четыре этапа, начиная с массовых соревнований в трудовых коллективах и в образовательных учреждениях, далее проводились соревнования в муниципальных образованиях, затем зональные соревнования по хоккею с шайбой и мини-футболу среди мужских и женских команд и закончилась «Уральская метелица» областными финалами.В финале спартакиады команды соревновались в следующих видах: зимний мини-футболу среди мужчин, соревнования стрельба из пневматической винтовки руководителей команд, хоккей с шайбой среди мужчин, гиревой спорт, соревнования по лыжным гонкам.В лыжных гонках приняли участие 16 команд. Места распределись следующим образом: певое место – Увельский район, вторе место – Красноармейский район, третье место – Сосновский район. В состязаниях стрельба руководителей из пневматической винтовки участвовало 22 команды. Первое место забрал Пластовский район, второе место получил Увельский район, третье место занял Красноармейский район. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин приняли участие 6 команд. Места распределились следующий образом: первое место – Чебаркульский район, второе место – Увельский район, третье место – Сосновский район.В соревнованиях по зимнему мини-футболу среди мужчин приняли участие восемь команд. Первое место заняли Агаповский район, второе место – Кунашакский район, третье место – Увельский район.В турнире по гиревому спорту приняли участие 17 команд. Первое место – Увельский район, второе место – Чебаркульский район, третье место – Красноармейский район.По итогам соревнований определились победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете. Победу одержали хозяева соревнований – команда из Увельского района набрала 402 очка. Второе место у сборной Чебаркульского района (359 очков), третье – у Аргаяшского района (352 очка). Совсем немного не хватило до тройки призеров командам из Пластовского и Еткульского районов (по 350 очков). Также команда-победительница получила сертификат от Увельского района на 100 000 рублей на пошив спортивной формы.Добавим, что организаторами спартакиады выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», региональная общественная организация добровольно-спортивного общества «Урожай» Челябинской области, администрация Увельского муниципального района. Источник: Юлия Боровикова AzAzA 2021-02-25YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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