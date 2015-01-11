Челябинская область совершила прорыв в федеральном рейтинге ГТО

Федеральное министерство спорта обнародовало рейтинг среди субъектов РФ по внедрению и реализации комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам IV квартала 2020 года. Челябинская область значительно улучшила свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое местоПри формировании федерального рейтинга ГТО в качестве критериев оценки работы субъектов по внедрению комплекса выступили семь показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от шести лет; доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие.Челябинская область вошла в пятерку наиболее эффективных регионов по реализации комплекса ГТО. Качественный скачок в рейтинге в первую очередь обусловлен тем, что за отчетный период южноуральцы активней выполняли нормативы ГТО на различные знаки отличия. Улучшить показатели помогли и другие факторы. Среди них можно выделить основные – создание комфортных и доступных условий для выполнения тестов (испытаний) ГТО среди населения. В рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в 2020 году были дополнительно открыты Центры тестирования населения, а также оборудованы восемь новых площадок для выполнения норм комплекса. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 55 таких центров, где каждый желающий может выполнить спортивные нормативы. Кроме того, большую роль сыграла пропаганда комплекса ГТО: Челябинская область входит в пятерку медиарейтинга регионов РФ.«Войти в пятерку сильнейших регионов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» - это очень хороший показатель эффективной работы с населением, вовлечением его в систематические занятия физической культурой и спортом, – отмечает исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов. – И это при том, что летом 2018 года Челябинская область занимала 21-ю строчку в федеральном рейтинге ГТО. Приятно радует тот факт, что южноуральцы стали внимательней относиться к своему здоровью, стараются чаще выходить на спортивные площадки и заниматься спортом». Отметим, что для выполнения нормативов комплекса на портале ГТО (www.gto.ru) зарегистрировалось более 450 тысяч южноуральцев, что составляет 14,04% от общей численности населения в регионе в возрасте от 6 лет. При этом к выполнению нормативов приступили почти 279 тысяч человек, из которых на знаки отличия различного достоинства выполнили нормативы более 173 тысяч жителей Челябинской области.Рейтинг реализации комплекса ГТО в субъектах РФ:1. Воронежская область2. Краснодарский край3. Пензенская область4. Челябинская область5. Костромская область6. Тюменская область7. Калужская область8. Белгородская область9. Курганская область10. Республика Коми