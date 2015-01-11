2021-02-26YEKT10:00:00 | Губерния Челябинская область совершила прорыв в федеральном рейтинге ГТО Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Федеральное министерство спорта обнародовало рейтинг среди субъектов РФ по внедрению и реализации комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам IV квартала 2020 года. Челябинская область значительно улучшила свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое местоПри формировании федерального рейтинга ГТО в качестве критериев оценки работы субъектов по внедрению комплекса выступили семь показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от шести лет; доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие.Челябинская область вошла в пятерку наиболее эффективных регионов по реализации комплекса ГТО. Качественный скачок в рейтинге в первую очередь обусловлен тем, что за отчетный период южноуральцы активней выполняли нормативы ГТО на различные знаки отличия. Улучшить показатели помогли и другие факторы. Среди них можно выделить основные – создание комфортных и доступных условий для выполнения тестов (испытаний) ГТО среди населения. В рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в 2020 году были дополнительно открыты Центры тестирования населения, а также оборудованы восемь новых площадок для выполнения норм комплекса. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 55 таких центров, где каждый желающий может выполнить спортивные нормативы. Кроме того, большую роль сыграла пропаганда комплекса ГТО: Челябинская область входит в пятерку медиарейтинга регионов РФ.«Войти в пятерку сильнейших регионов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» - это очень хороший показатель эффективной работы с населением, вовлечением его в систематические занятия физической культурой и спортом, – отмечает исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов. – И это при том, что летом 2018 года Челябинская область занимала 21-ю строчку в федеральном рейтинге ГТО. Приятно радует тот факт, что южноуральцы стали внимательней относиться к своему здоровью, стараются чаще выходить на спортивные площадки и заниматься спортом». Отметим, что для выполнения нормативов комплекса на портале ГТО (Рейтинг реализации комплекса ГТО в субъектах РФ:1. Воронежская область2. Краснодарский край3. Пензенская область4. Челябинская область5. Костромская область6. Тюменская область7. Калужская область8. Белгородская область9. Курганская область10. Республика Коми Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиФедеральное министерство спорта обнародовало рейтинг среди субъектов РФ по внедрению и реализации комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам IV квартала 2020 года. Челябинская область значительно улучшила свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое местоПри формировании федерального рейтинга ГТО в качестве критериев оценки работы субъектов по внедрению комплекса выступили семь показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от шести лет; доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия; общее количество знаков ГТО; количество ставок в центрах тестирования для оказания государственной услуги населению и другие.Челябинская область вошла в пятерку наиболее эффективных регионов по реализации комплекса ГТО. Качественный скачок в рейтинге в первую очередь обусловлен тем, что за отчетный период южноуральцы активней выполняли нормативы ГТО на различные знаки отличия. Улучшить показатели помогли и другие факторы. Среди них можно выделить основные – создание комфортных и доступных условий для выполнения тестов (испытаний) ГТО среди населения. В рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в 2020 году были дополнительно открыты Центры тестирования населения, а также оборудованы восемь новых площадок для выполнения норм комплекса. Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционируют 55 таких центров, где каждый желающий может выполнить спортивные нормативы. Кроме того, большую роль сыграла пропаганда комплекса ГТО: Челябинская область входит в пятерку медиарейтинга регионов РФ.«Войти в пятерку сильнейших регионов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» - это очень хороший показатель эффективной работы с населением, вовлечением его в систематические занятия физической культурой и спортом, – отмечает исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области. – И это при том, что летом 2018 года Челябинская область занимала 21-ю строчку в федеральном рейтинге ГТО. Приятно радует тот факт, что южноуральцы стали внимательней относиться к своему здоровью, стараются чаще выходить на спортивные площадки и заниматься спортом». Отметим, что для выполнения нормативов комплекса на портале ГТО ( www.gto.ru ) зарегистрировалось более 450 тысяч южноуральцев, что составляет 14,04% от общей численности населения в регионе в возрасте от 6 лет. При этом к выполнению нормативов приступили почти 279 тысяч человек, из которых на знаки отличия различного достоинства выполнили нормативы более 173 тысяч жителей Челябинской области.1. Воронежская область2. Краснодарский край3. Пензенская область4. Челябинская область5. Костромская область6. Тюменская область7. Калужская область8. Белгородская область9. Курганская область10. Республика Коми AzAzA 2021-02-26YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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