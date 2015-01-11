Прощаемся с зимой! Афиша последних чисел февраля!

О, чудо! О, радость! В эти выходные синоптики обещают не большое потепление!
Можно гулять, кататься на лыжах и сноуборде и радоваться жизни!
А ещё можно отправиться на спектакль или спортивное мероприятие!
Озёрск
Все выходные:
ПТ с 18:00 до 21:00 вечернее катание на Спортивной и Учебной трассах.
СБ и ВС - с 10:00 до 17:00. Все трассы + ТЮБИНГ
В воскресенье, 28 февраля, пройдет 2-ой этап "Кубка Егозы" среди любителей и ветеранов по горным лыжам и сноуборду. Начало в 10:00. Принять участие могут все желающие. Но при этом проведение соревнований не помешает комфортному отдыху отдыхающих.
Все дни работают: служба ИНСТРУКТОРОВ, ПРОКАТ, СКИ-СЕРВИС.
кск "Лидер": 20-й традиционный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти тренера А.В. Мичковец. В турнире примут участие команды из г. Челябинск, Златоуст, Трехгорный, Снежинск. На площадке также сразятся две озерские команды «Альянс» и «Малахит».
Пятница, 26-ое февраля
ГАСТРОЛИ! Режиссер – Павел Тихомиров
"Супруги Каренины"
Главы из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (12+)
Суббота, 27-ое февраля
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КУРОЧКА РЯБА" 3-5 лет (малый зал)
11-00 бк "Баскервиль". Марафон 2-ой тур 2-ая группа «Пирамида комбинированная»
Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Тесный мир" С.Носов
Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
Воскресенье, 28-ое февраля
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Колобок" И.Костерина. Интерактивная игра 6+
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА" 6-9 лет (большой зал)
11-30 Шахматный клуб
товарищеский турнир по быстрым шахматам среди учащихся до 18 лет, посвященный Дню Защитника Отечества.
Регистрация участников с 11-00 до 11-25.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Гедда Габлер" Г.Ибсен. Токсичная драма 16+
Кыштым
Челябинск
Парк им.Гагарина
В субботу на катке парка пройдет музыкальный вечер "Мировые хиты" с 17.00 до 22.00
Екатеринбург
Суббота, 27-ое февраля
Парк Маяковского: Программа зимних развлечений в Парке Маяковского. Гостей мероприятия ждет Турнир по игре Юкигассен. Это командная игра в снежки, которая появилась в Японии полвека назад (странно, что не у нас). Цель – захватить флаг противоположной команды, выбить с поля всех противников или же сохранить большее количество игроков на поле к концу раунда. Начало боя – 12:00. А также мастер-класс от Златы Помурзиной, Мисс Екатеринбург-2020, по фигурному катанию и многое другое.
Воскресенье, 28-ое февраля
10 и 12-00, Детская филармония
Концерт из самого популярного музыкального проекта «На концерт в ползунках».
Возможно, это будет ваш первый семейный поход в Детскую филармонию! И пусть малыш обязательно возьмет свою любимую игрушку, чтобы вместе с ней услышать музыкальные истории про прелестных фарфоровых кукол и бравых деревянных солдатиков, про плюшевых мишек и длинноухих зайцев. За 40 минут концерта можно услышать музыку трех веков – Моцарт, Чайковский, Агалаков.. Малыши не только слушают и слышат музыку, но и играют на своих первых музыкальных инструментах, танцуют и даже лежат на мягком ковре в окружении ярких подушек.
Материал собирала Александра Лебедева