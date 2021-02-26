Последний день зимы принесет на Южный Урал снегопады и метели

В последний день зимы в Челябинской области прогнозируются снегопады и метели.

«В регионе 28 февраля ожидаются сильный снег, метели, на крайнем юге – мокрый снег, гололед, на дорогах – сильная гололедица», – говорится в предупреждении.

На сайте местного ЦГМС сообщается, что предстоящей ночью в Челябинской области будет минус 11-16 градусов, в горах и низинах – до 22 мороза. Днем в воскресенье потеплеет до минус 6-11, на юге и крайнем западе – до минус одного градуса.

«Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду, местами порывы до 13 м/с», – уточняют синоптики.

В Челябинске ночью 28 февраля будет минус 16-18, завтра днем – 6-8 ниже нуля, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В городе прогнозируется снег, на дорогах гололедица.

По предварительным данным, в понедельник, 1 марта, похолодает: ночью до 18-20, днем – 11-13 градусов со знаком «минус».

В Единой дежурно-диспетчерской службе-112 предупреждают, что из-за сильного снегопада повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, возникновение заторов на дорогах.

https://dostup1.ru/society/Posledniy-den-zimy-prineset-na-Yuzhnyy-Ural-snegopady-i-meteli_134681.html