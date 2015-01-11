2021-03-01YEKT07:00:00 | Губерния Работу по вакцинации от вируса папилломы человека на Южном Урале отметили на федеральном уровне Источник: life.ru









Президент Союза педиатров России выразила благодарность Правительству Челябинской области и региональным министерству здравоохранения и министерству образования за организацию программы ВПЧ-вакцинации на территории области в сжатые сроки.«Высокоорганизованная профессиональная работа правительства Челябинской области, министерства здравоохранения и министерства образования позволила реализовать программу ВПЧ-вакцинации на территории области в максимально сжатые сроки на основании единого комплексного подхода, включающего в себя обучающую и научно-просветительскую деятельность, как среди медицинского и педагогического сообществ, так и среди населения области», – отметила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.В 2020 году в Челябинской области стартовала вакцинация от вируса папилломы человека для детей 12 лет. За год прививку поставили свыше 26 000 детей. Была создана уникальная программа, действующая с охватом 70% одной возрастной когорты. Также, это единственная программа в России с гендерно-нейтральным подходом к вакцинации детей. Девочки и мальчики в возрасте 12 лет, по желанию родителей, могли пройти вакцинацию. Весной 2021 года планируется ревакцинация участников программы.На территории России всего 26 действующих региональных программ по ВПЧ-вакцинации, из них семь стартовали в 2020 году (Челябинская область, Свердловская область, республики Башкортостан, Бурятия, Коми, Удмуртская, Калужская область).«Вакцинация позволит значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, а также неонкологических заболеваний, вызываемых вирусом. Эффективность вакцинопрофилактики рака шейки матки доказана как в клинических исследованиях, так и на практике, на основании анализа 10-летнего опыта стран, в которых ВПЧ вакцинация началась с 2007 года. В связи с этим становится очевидной необходимостью как можно более оперативного решения вопроса организации массовой вакцинации подростков обоих полов в возрасте 11-13 лет против вируса папилломы человека и внедрения метода ВПЧ тестирования для скрининга рака шейки матки», – рассказала Марина Федосеенко, руководитель отдела разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями Центральной клинической больницы РАН.Вирус папилломы человека – самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем, широко распространен во всем мире и может вызвать рак шейки матки, горла, а также половых органов. Риск передачи вируса даже при однократном половом контакте равен 80%. В основном ВПЧ передается половым путем во время сексуального контакта, а также при контакте с инфицированным ВПЧ участками кожи и слизистой. Источник: life.ruПрезидент Союза педиатров России выразила благодарность Правительству Челябинской области и региональным министерству здравоохранения и министерству образования за организацию программы ВПЧ-вакцинации на территории области в сжатые сроки.«Высокоорганизованная профессиональная работа правительства Челябинской области, министерства здравоохранения и министерства образования позволила реализовать программу ВПЧ-вакцинации на территории области в максимально сжатые сроки на основании единого комплексного подхода, включающего в себя обучающую и научно-просветительскую деятельность, как среди медицинского и педагогического сообществ, так и среди населения области», – отметила президент Союза педиатров России.В 2020 году в Челябинской области стартовала вакцинация от вируса папилломы человека для детей 12 лет. За год прививку поставили свыше 26 000 детей. Была создана уникальная программа, действующая с охватом 70% одной возрастной когорты. Также, это единственная программа в России с гендерно-нейтральным подходом к вакцинации детей. Девочки и мальчики в возрасте 12 лет, по желанию родителей, могли пройти вакцинацию. Весной 2021 года планируется ревакцинация участников программы.На территории России всего 26 действующих региональных программ по ВПЧ-вакцинации, из них семь стартовали в 2020 году (Челябинская область, Свердловская область, республики Башкортостан, Бурятия, Коми, Удмуртская, Калужская область).«Вакцинация позволит значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, а также неонкологических заболеваний, вызываемых вирусом. Эффективность вакцинопрофилактики рака шейки матки доказана как в клинических исследованиях, так и на практике, на основании анализа 10-летнего опыта стран, в которых ВПЧ вакцинация началась с 2007 года. В связи с этим становится очевидной необходимостью как можно более оперативного решения вопроса организации массовой вакцинации подростков обоих полов в возрасте 11-13 лет против вируса папилломы человека и внедрения метода ВПЧ тестирования для скрининга рака шейки матки», – рассказала, руководитель отдела разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями Центральной клинической больницы РАН.Вирус папилломы человека – самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем, широко распространен во всем мире и может вызвать рак шейки матки, горла, а также половых органов. Риск передачи вируса даже при однократном половом контакте равен 80%. В основном ВПЧ передается половым путем во время сексуального контакта, а также при контакте с инфицированным ВПЧ участками кожи и слизистой. AzAzA 2021-03-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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