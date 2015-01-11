Группа ММК увеличила расходы на благотворительность и соцпрограммы почти до трех миллиардов рублей

С 4 марта село Кременкуль начнет получать качественную питьевую воду из Шершневского водохранилища. Таким образом будет завершен масштабный двухлетний проект в рамках программы «Чистая вода», на реализацию которого было направлено свыше 81 миллиона рублей. В домах кременкульцев из кранов потечет мягкая и чистая вода, а действующая скважина, которой пользовались более четверти века, будет законсервирована. В село Кременкуль до 1995 года вода подавалась из реки Миасс (водозабор возле деревни Большие Харлуши). Когда водопровод пришел в негодность, село перевели на подземную скважину. Однако качество подаваемой в сети поселения воды не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показателям жесткости. Воду приходилось отстаивать в резервуарах-накопителях. А все социальные учреждения Кременкуля (школа, детский сад, амбулатория) по требованиям Роспотребнадзора обеспечивались привозной водой и одноразовой посудой, что приводило к дополнительной финансовой нагрузке на бюджет поселения.Решению застарелой проблемы способствовало вступление Сосновского района в 2019 году в государственную программу «Чистая вода». В течение двух лет проводились работы по технологическому подключению Кременкуля к централизованным сетям водоснабжения ООО «ЮжУралВодоканал».На первом этапе, в 2019 году, из областного бюджета было выделено 48 904,21 тыс. рублей. На эти средства осуществили разработку проектно-сметной документации и строительство участка водовода протяженностью 4,1 км от водопроводного колодца - 13 (ВК-13) до ВК-24, а также спроектировали участок в 4,5 км от ВК-24 до точки подключения в селе Кременкуль. В 2020 году Сосновскому району выделили еще 31 953,96 тыс. рублей на строительство указанного участка. По итогам прошедшего в июне аукциона стоимость работ составила 27 200,00 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «Евротехстрой-ЕК» завершила прокладку участка водовода в середине декабря прошлого года, после чего на протяжении января-февраля 2021 года продолжались пуско-наладочные работы. Сейчас проводится запуск последнего участка – от ВК-24 до накопительных резервуаров села Кременкуль.Всего в рамках программы «Чистая вода» за два года было построено 8,6 км водовода в две нитки диаметром 150 мм. Благодаря этому водопроводная сеть ООО «ЮжУралводоканал» соединена с накопительными резервуарами села Кременкуль, откуда вода подается по существующей сети.Теперь Кременкуль, где проживают четыре тысячи человек и работает десяток социальных объектов, будет получать мягкую и чистую питьевую воду. Водоподготовка проводится силами ООО «ЮжУралводоканал» непосредственно на водозаборе Шершневского водохранилища.Кроме того, из консолидированного бюджета Сосновского района дополнительно было направлено 600 тыс. рублей на установку автоматики для резервуаров, что дает возможность регулировать давление при подаче потребителям. Также в планах строительство повысительной станции на ВК-24, что позволит улучшить подачу воды и в перспективе присоединить к водоводу Новый Кременкуль. Подробнее
В 2020 году затраты Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на реализацию благотворительных и социальных программ составили 2 972,7 млн рублей, что на 15,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила 73%, достигнув 2,18 млрд рублей (на 21,8% выше, чем в 2019 году).«Наш стратегический приоритет – следовать принципам устойчивого развития. Этот подход определяет ответственное отношение к экологии, социальным вопросам, развитию персонала и созданию культуры возможностей, обеспечению безопасной производственной среды, - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. - Мы рассматриваем проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании. Поэтому ключевое значение мы придаем созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в Магнитогорске. Для этого наша компания реализует социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города, направленные на решение всех актуальных вопросов».Крупнейшим направлением социальных инвестиций в 2020 году стала благотворительность, что было связано с необходимостью противодействия пандемии коронавируса. Уже в первые дни после возникновения эпидемиологической угрозы ПАО «ММК» по решению председателя совета директоров Виктора Рашникова направило более 530 млн рублей на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты сотрудников Группы ММК, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий горожан.В первую очередь ММК выступил инициатором и организатором масштабной благотворительной программы «Мы вместе», ориентированной на одиноких пенсионеров, особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города. Для них ежемесячно (с апреля по сентябрь 2020 года) формировались и адресно доставлялись наборы продуктов питания и комплекты средств индивидуальной защиты. На эти цели было направлено 167 млн рублей за счет средств ПАО «ММК» а также средства, собранные горожанами на специальном благотворительном счете.Помимо этого, было принято решение о выделении дополнительных средств для финансирования противовирусных и социально направленных мероприятий в городе объемом более 360 миллионов рублей. В числе реализованных мер социальной поддержки – приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, выплаты медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска; закупки компьютерной техники для молодых педагогов и школьников из малообеспеченных семей (в целях организации дистанционного обучения). Для магнитогорских детских садов приобрели специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.Общие расходы на благотворительность в Группе ПАО «ММК» в 2020 году составили свыше 1,15 млрд рублей, из которых более одного миллиарда пришлись на долю материнской компании.Кроме того, в 2020 году Группа ПАО «ММК» выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (526,7 млн рублей), компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (около 300 млн) и организацию детского отдыха (52 млн), формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов (132,7 млн), стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (108,5 млн рублей), организацию культурно-массовой работы и содержание домов культуры (100 млн), обеспечение работников комбината горячим питанием (66 млн), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (около 160 млн). На адресную социальную поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках программы «Забота», реализуемой на базе БФ «Металлург», компания в 2020 году направила около 377 млн рублей (в 2019 году – 322 млн).В общей сложности вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы в 2020 году составили 2 972,7 млн рублей.