В Челябинской области заразившимся коронавирусом медикам выплатили 350 млн рублей компенсации

Медики из Челябинской области, заразившиеся коронавирусом на работе, получили более 348,9 млн рублей страховых выплат. Двадцать две выплаты — а это более 59 млн рублей — оформлены посмертно, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Фонда социального страхования России.

«Дополнительные страховые гарантии предоставляются медработникам по указу президента России. Выплаты положены тем, кто непосредственно работает с пациентами, у которых лабораторными исследованиями подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции»,

— говорят в ФСС.

Выплаты назначаются, если:

1) заражение привело к временной нетрудоспособности медработника, но без инвалидности (размер единовременной страховой выплаты в этом случае составляет — 68 811 рублей);

2) заболевание привело к инвалидности (сумма выплаты инвалиду I группы — 2 064 339 рублей, инвалиду II группы — 1 376 226 рублей, инвалиду III группы — 688 113 рублей);

3) медработник скончался (сумма страховой выплаты — 2 752 452 рубля).

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zarazivshiesya-koronavirusom-mediki-v-chelyabinskoy-oblasti-poluchili-350-mln-rubley-kompensatsii/