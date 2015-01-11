2021-03-03YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Жители округа получили поддержку в решении вопросов ЖКХ Во всех регионах страны с 1 по 5 марта проходит Всероссийская неделя тематических приёмов граждан по вопросам ЖКХ. Приёмы проводят депутаты и профильные специалисты. В Озерске ряд встреч с жителями округа провёл депутат фракции «Единая Россия» Станислав Воденко.

Тема ЖКХ – одна из самых обсуждаемых и востребованных у населения. Вопросы начисления платежей, проведения собраний жильцов, а также жалобы на некачественную работу управляющих компаний самые актуальные для людей, а тематические приемы граждан являются эффективным механизмом оперативного решения точечных и системных проблем на местах.

2 марта ряд встреч с жителями округа провёл председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованиюСобрания депутатов округа Станислав Воденко:

– Общественные приемные партии «Единая Россия» работают регулярно. Как правило жители приходят с самыми разными проблемами, в том числе связанными с социальной сферой, медициной, предоставлением каких-либо льгот и частными проблемами. Не всегда получается сразу проработать все ситуации. Тематический приём я считаю более эффективным, поскольку, например, сфера ЖКХ мне знакома и соответственно гражданам, которые пришли ко мне с этими вопросами, я могу помочь, рассказать, объяснить, направить.

В депутатский центр «Единой России» поступило три обращения. Один вопрос касался дальнейшего использования одного из помещений на б. Гайдара,22, в котором сейчас размещается филиал библиотеки семейного чтения.

– Я объяснил работникам библиотеки, что причин для беспокойства нет. В настоящее время тот сложный механизм, который реализуется при продаже муниципального имуществ, он не то что не запущен, его даже нет в планах.

Второй вопрос касался механизма реализации в Озерске программы «Формирование комфортной городской среды». Жители дома по Гайдара, 26, который расположен на избирательном округе депутата, получили квитанции, куда была включена дополнительная статья оплаты. Речь идёт о благоустройстве двора на Гайдара,26, в рамках которого была установлена детская площадка, оборудована парковка и выполнено озеленение. Программа реализуется на условиях софинансирования, по решению общего собрания собственников, часть расходов ложится на плечи жителей.

– Жители не поняли, за что они должны платить и насколько это законно. Поскольку я принимаю участие в реализации этой программы, то я объяснил гражданам как она работает, и что в данном случае нарушения со стороны управляющей компании нет. Также у жителей были вопросы, касающиеся теплоснабжения и вентиляции в квартире. Думаю, что мы оперативно её решим с руководителем управляющей организации, либо грамотно составим соответствующее обращение.

Также к депутату обратилась пожилая жительница округа с вопросом по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. На протяжении нескольких лет она периодически получает квитанции, в которых меняются тарифы и статьи оплаты.

– В ближайшее время мы встретимся ещё раз, посмотрим не выборочно, а полный пакет квитанций, проанализируем эту ситуацию и разберёмся с тем, каким образом и насколько оправданно осуществляются эти начисления.

Во второй половине дня в рамках тематического приёма граждане могли получить юридическую помощь. Уже сложилась практика, что юристы общественной приёмной партии «Единая Россия» не только консультируют жителей округа, но и в сложных ситуациях помогают грамотно подготовить документы.

Следует отметить, что Всероссийская неделя тематических приёмов проходит во всех регионах. Встречи с гражданами проводят депутаты от "Единой России", сенаторы, специалисты профильных министерств и ведомств, государственной жилищной инспекции. В 2020 году единороссы провели неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ в ноябре. Тогда за решением вопросов в этой сфере обратились около 6 тысяч человек по всей стране.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-03YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В Челябинской области пройдет день открытых дверей управляющих компаний

График приема 1 Декабря в Депутатском центре Озерского отделения партии «Ед ...

Тематический прием

В Озерске подвели итоги двухлетней работы «Единой России»

Внимание – проблемам ЖКХ! {comments_news}