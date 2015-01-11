2021-03-03YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске возобновилась работа Общественной молодежной палаты Источник: Молодежный ресурсный центр









После годового перерыва вновь начала свою работу Общественная молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области. Первое в этом году заседание четырнадцатого созыва палаты прошло 26 февраля, сообщает Молодежный ресурсный центр.На заседание собрались молодые представители из 19 муниципалитетов. Многие из них приехали, несмотря на погодные условия и сложность с движением по областным дорогам. Открыли заседание депутаты Заксобрания Михаил Видгоф и Сергей Буяков, выступившие с приветственным словом.«На деятельность палаты в 2020 году повлияла коронавирусная инфекция и принятые правительством Челябинской области ограничительные меры. Это сделало невозможным проведение заседаний палаты в привычном режиме и иных массовых мероприятий. Сегодняшнее заседание – это первый шаг к активизации вашей деятельности», — рассказал Михаил Видгоф.Начальник Главного управления молодежной политики региона Светлана Калимуллина поделилась информацией о предстоящих форумах и областных проектах, а также возможностях сотрудничества с молодыми парламентариями.«Когда-то давно я тоже была членом Молодежной палаты при ЗСО, возглавляла центр по взаимодействию с вузами. У палаты давняя история, в этом году ей исполняется 15 лет. Вместе мы можем объединить молодежь региона, дать им возможности для самореализации», — прокомментировала Светлана Калимуллина.Далее участники заседания узнали об открытии центра поддержки и развития талантов для детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр». Также одним из важных вопросов повестки стало создание в регионе Экспертного совета СМИ и блогеров при Общественной молодежной палате. В него войдут молодые блогеры, а также представители журналистского сообщества Южного Урала. Источник: Молодежный ресурсный центрПосле годового перерыва вновь начала свою работу Общественная молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области. Первое в этом году заседание четырнадцатого созыва палаты прошло 26 февраля, сообщает Молодежный ресурсный центр.На заседание собрались молодые представители из 19 муниципалитетов. Многие из них приехали, несмотря на погодные условия и сложность с движением по областным дорогам. Открыли заседание депутаты Заксобрания, выступившие с приветственным словом.«На деятельность палаты в 2020 году повлияла коронавирусная инфекция и принятые правительством Челябинской области ограничительные меры. Это сделало невозможным проведение заседаний палаты в привычном режиме и иных массовых мероприятий. Сегодняшнее заседание – это первый шаг к активизации вашей деятельности», — рассказал.Начальник Главного управления молодежной политики региона Светлана Калимуллина поделилась информацией о предстоящих форумах и областных проектах, а также возможностях сотрудничества с молодыми парламентариями.«Когда-то давно я тоже была членом Молодежной палаты при ЗСО, возглавляла центр по взаимодействию с вузами. У палаты давняя история, в этом году ей исполняется 15 лет. Вместе мы можем объединить молодежь региона, дать им возможности для самореализации», — прокомментировала.Далее участники заседания узнали об открытии центра поддержки и развития талантов для детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр». Также одним из важных вопросов повестки стало создание в регионе Экспертного совета СМИ и блогеров при. В него войдут молодые блогеры, а также представители журналистского сообщества Южного Урала. AzAzA 2021-03-03YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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