Активность челябинских школьников на «Уроке цифры» отметили на федеральном уровне

К участию в конкурсе «ЮнГа+» приглашаются школьные и студенческие редакции, отдельные авторы и руководители изданий из России и ближних стран. Конкурс проходит в два этапа – заочная работа жюри и определение победителей в номинациях, а также очный этап с насыщенной образовательной и развлекательной программой, сообщает Молодежный ресурсный центр. На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Коллективный формат включает в себя номинации: «Лучшая газета/журнал», «Лучшая рубрика», «Лучшая ТВ-программа», «Лучший выпуск новостей», «Лучшая тематическая радиопрограмма», «Лучший выпуск новостей», «Лучшее интернет-СМИ», «Лучший аккаунт СМИ в соцсетях и мессенджерах», «Лучшая видеореклама», «Лучшая графическая реклама». Весь список номинаций указан в положении о конкурсе.К участию приглашаются школьники с 1 по 11 класс, студенты ссузов, городские и районные детские и молодежные СМИ, все виды школьных средств массовой информации. Чтобы принять участие необходимо зарегистрировать СМИ и подать заявку на участие в системе до 5 марта.Все участники получат электронные сертификаты за участие, лауреаты – дипломы и мерч конкурса. Лучшие работы могут быть опубликованы в специальном номере СМИ факультета журналистики ЧелГУ «ЖурFIX» или на учебном сайте факультета Jourcsu.ru. Победители индивидуальных номинаций получат возможность бесплатно пройти стажировку: 1-8 классы – в учебных СМИ факультета журналистики ЧелГУ; 9-11 классы и студенты – в профессиональных газетах, радио- и телевизионных компаниях, на интернет-порталах.Мастер-классы, круглые столы с известными практикующими журналистами и подведение итогов конкурса состоятся 27-28 марта 2021 года в режиме онлайн.[gallery] Подробнее
Медики из Челябинской области, заразившиеся коронавирусом на работе, получили более 348,9 млн рублей страховых выплат. Двадцать две выплаты — а это более 59 млн рублей — оформлены посмертно, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Фонда социального страхования России Подробнее
По данным АНО «Цифровая экономика», более двух миллионов человек приняли участие в «Уроке цифры» от «Лаборатории Касперского» на тему «Приватность в цифровом мире». Челябинские школьники оказались в ТОП-10 самых вовлеченных, сообщает мининформ.Более двух миллионов школьников попробовали свои силы в тренажерах «Лаборатории Касперского» на тему «Приватность в цифровом мире». Компания разработала их вместе с методическими материалами для учителей в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», организованного Минпросвещения России, Минцифры России и организацией «Цифровая экономика». Онлайн-занятия проходили в российских школах с 8 по 22 февраля.«Благодаря “Уроку цифры” у нас есть возможность рассказать детям, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые открывает перед ними виртуальное пространство. Важно повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли самостоятельно его осваивать, — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете. — В некоторых регионах нам удалось организовать дополнительные вебинары для школьников, они проявили неподдельный интерес к теме безопасности личных данных и задавали много вопросов после онлайн-встречи».Самыми вовлеченными в урок «Приватность в цифровом мире» стали школьники из Москвы, Самарской и Московской областей, Пермского края, а также Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской, Пензенской областей и Краснодарского края.Так, в Челябинской области была организована целая серия образовательных мероприятий по защите информации в рамках Дней информационной безопасности. В феврале в регионе прошли мастер-классы от «Лаборатории Касперского» с участием Андрея Сиденко, тематические «Уроки цифры» с представителями мининформа Челябинской области и региональных компаний «Центр кибербезопасности» и «ИТ-Энигма». Проверить свои знания южноуральцы могли на Диктанте по информационной безопасности, доступном на сайте иб-диктант.рф. Для родителей был организован онлайн-семинар на площадке «Точки кипения Челябинск» по теме ограничения контента в сети Интернет для защиты детей от неблагоприятного воздействия.«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете. Инициаторы «Урока цифры» — Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика».