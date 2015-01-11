О новых направлениях и возможностях нацпроекта «Производительность труда» рассказали представители Минэкономразвития РФ и ФЦК на пресс-конференции в Челябинске

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Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД майора милиции в отставке Сергея Петровича Серухина Подробнее