Руководство и коллеги поздравляют с Днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД

Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД майора милиции в отставке Сергея Петровича Серухина.

В Органы внутренних дел Сергей Петрович поступил после службы в войсках военного строительства в 1991 году, до 2001 года нес службу инспектором отдела по делам несовершеннолетних, оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, старшим инспектором по боевой подготовке в отделе кадров, и свою работу продолжает по сей день, но уже как председатель Совета ветеранов. На пенсию Сергей Петрович вышел, имея за плечами общий стаж службы около 26 лет.

Сергей Петрович ведет активную социальную жизнь, поддерживает отношения с ветеранами МВД Озерского городского округа, участвует в творческих конкурсах, пишет песни, стихи, проводит экскурсии в музее УМВД, а также проводит уроки мужества со школьниками.

Уважаемый Сергей Петрович!

Ваш жизненный путь - это пример беззаветной преданности Родине и Закону, образец верности выбранной профессии милиционера. За Вашими плечами богатый жизненный опыт, безупречное служение интересам государства, профессионализм, целеустремленность и огромная работоспособность! Вы являетесь достойным примером для подражания. Неоценим Ваш вклад в формирование нового образца сотрудника Российской полиции. Оставаясь всегда в строю, Вы принимаете активное участие в деятельности органов внутренних дел в обеспечении правопорядка. Примите искренние пожелания здоровья, долголетия, благополучия, оптимизма, мира и добра Вам и Вашим близким!