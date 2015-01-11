Ученые ЮУрГУ впервые подтвердили связь между ПТСР и болезнями сердца

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» пройдет с 15 июня по 31 августа на базе ФГУП «ПО «Маяк». Участниками проекта станут более 600 юношей и девушек со всей страны. Заявки принимаются до 22 марта, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда. Студенты будут выполнять бетонные, арматурные электромонтажные и штукатурно-малярные работы, а также делать гидроизоляцию и демонтаж. Ребята займутся и благоустройством территорий ПО «Маяк».Помимо рабочих процессов молодежь ожидают различные мероприятия: творческие конкурсы, спортивные состязания, участие в волонтерской деятельности. По итогам трудовых и культурных достижений будут определены лучшие отряды.Прием заявок от стройотрядов продлится до 18:00 мск 22 марта. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в социальных сетях Российских студенческих отрядов не позднее 1 апреля.Отметим, что одним из обязательных условий участия в проекте является вакцинация от COVID-19.Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит в Озерске с 2015 года. Летом 2020 года из-за введенных ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции на стройке работали только студенты из Озерска. Подробнее
Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД майора милиции в отставке Сергея Петровича Серухина Подробнее
Март объявлен месяцем «Новой медицины» в рамках Года науки и технологий в России. Это направление активно развивается в Южно-Уральском государственном университете благодаря деятельности ученых Высшей медико-биологической школы. В одном из последних представленных исследований изучению подвергли связь посттравматического стрессорного расстройства с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Посттравматическое стрессорное расстройство (ПТСР) – один из видов тревожного расстройства, которое возникает у людей, переживших страшное событие или реальную угрозу для жизни. Изучением ПТСР занимаются в Международной лаборатории нейрогепатологии Южно-Уральского государственного университета.У людей с диагностированным ПТСР нередко наблюдается развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В последнем исследовании, проведенном учеными ЮУрГУ и их коллегами из вузов России, Беларуси и США, научно подтвердилась связь между посттравматическим стрессорным расстройством и болезнями сердца. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале «Journal of Applied Physiology» (Q1).Ученые провели эксперимент над лабораторными крысами. Одна группа пребывала в покое, вторую вводили в состояние стресса, воздействуя кошачьим ароматом. У крыс с ПТСР развились множественные признаки повреждения сердца.«Это исследование раскрывает механизм кардиологических осложнений при ПТСР. Он связан с недостаточным уровнем гормонов стресса и развитием окислительного стресса. Дальнейшие исследования связаны с поиском наиболее эффективного способа коррекции кардиологических осложнений в эксперименте. Стало ясно, что кроме психологической помощи людям с ПТСР понадобится еще и поддерживающая кардиотерапия», — сообщил доктор биологических наук, профессор, директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Вадим Цейликман.Исследование проводилось в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ). Проект уже завершен, и представители РНФ отмечают, что результаты его оказались успешными. Они будут полезны для разработки путей повышения эффективности лекарственной терапии ПТСР в клинике.