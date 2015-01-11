О новых возможностях нацпроекта «Производительность труда» рассказали представители Минэкономразвития РФ и ФЦК на пресс-конференции в Челябинске

Движение рационализаторов, цифровая экосистема производительности, увеличение числа проектов под управлением региональных центров компетенций в сфере производительности труда – с 2021 года паспорт нацпроекта «Производительность труда» серьезно актуализирован в соответствии с национальными целями, скорректированными в начале года указом Президента РФ. О нововведениях нацпроекта и месте Челябинской области среди участвующих в нем российских регионов говорилось на пресс-конференции, организованной в режиме онлайн региональным Фондом развития промышленности и пресс-центром «Гранада Пресс».«Уже два года (с декабря 2018-го) нацпроект «Производительность труда» выполняет свою главную задачу - увеличение производительности труда за счет внутренних резервов предприятий и, как следствие, повышение конкурентоспособности российской продукции, в том числе и на международном рынке. Для этого коллективы предприятий под руководством федеральных и региональных экспертов осваивают и внедряют у себя инструменты и принципы бережливого производства. Участники нацпроекта получают доступ к экспортному акселератору, образовательным программам для руководства, льготным займам ФРП и инвестиционным налоговым вычетам. Параметры нацпроекта регулярно изменяются в соответствии с запросами участников. С этого года, например, у предприятий появилась возможность присоединиться к движению рационализаторов и получить помощь по внедрению цифровых сервисов», - отметил, открывая пресс-конференцию, директор Департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов.По его словам, одна из задач обновленного нацпроекта - сделать так, чтобы процесс рационализаторства стал непрерывным и поощрялся руководством предприятий-участников. Они получат господдержку в создании на собственной базе Центров рационализации (Точек кипения Hi-Tech) и Центров опережающей подготовки (ЦОП). На этих площадках будут проходить тренинги, образовательные и акселерационные программы, совместные сетевые интенсивы и другие обучающие мероприятия. Это позволит участникам нацпроекта регулярно обмениваться опытом, практиками и знаниями о новых производственных решениях и передовых технологиях, что даст масштабный эффект для роста производительности труда по всей стране.Цель создания «Цифровой экосистемы производительности» - помощь в оптимизации бизнес-процессов и трансформации бизнеса предприятий, ускорение проведения полезных и жизненно важных изменений. Сегодня это делается с помощью профессиональных консультантов, ожидание приезда которых занимает массу времени. А прикладные цифровые платформы позволят предприятиям-участникам в реальном времени самостоятельно проводить диагностику всего бизнеса, выявляя узкие места, а также моделировать сценарии развития, связанные с вводом новой продукции, выполнением стратегических заказов и даже с реинжинирингом всей производственной системы. К диагностике добавятся цифровые сервисы по доступу к адресному набору больших данных о сегментах потребителей и потенциальных рынках, конкурентах и каналах дистрибуции. Для предприятий откроются предложения от сторонних разработчиков, которые будут представлены на торговой платформе, где подбираются индивидуальные решения.По сути, цифровая экосистема станет системой виртуальных рабочих мест руководителей и сотрудников предприятий, которые обеспечат работу по направлениям: обучение, исследование предприятия, проведение изменений, оперативный мониторинг бизнеса и производства, работа по сбыту и закупкам. Разработчики уже представили прототип цифровой экосистемы, показывающий, как будут функционировать платформы. Сейчас его тестируют на семи предприятиях.Еще одно важное нововведение – акцент на РЦК. По мнению специалистов, именно региональные центры компетенций должны стать главными трансляторами знаний о бережливом производстве в субъектах и во время реализации нацпроекта, и после его завершения в 2024 году. Каждый из действующих РЦК находится под строгим методологическим контролем ФЦК. Одна из его форм –сертификация, которую в самом конце февраля успешно прошел РЦК Челябинской области.«Сравните сами: в 2020 году ФЦК работал с 12 предприятиями, РЦК - с 10. В 2021-м у ФЦК 5 предприятий, у РЦК 8. А в 2022-м ФЦК будет работать с 5 предприятиями, а РЦК - с 28! Поэтому для нас так важно, с одной стороны, продолжать работать на конкретных предприятиях конкретного региона, а с другой – передать весь свой опыт и знания и вырастить РЦК, чтобы они остались в регионе центром экспертизы по повышению производительности труда после выхода федеральных экспертов. Что очень меня порадовало в Челябинской области, и это было видно невооруженным глазом, – это коммуникация руководителей проектов РЦК с руководителями предприятий на одном профессиональном и производственном языке. Поэтому я с удовольствием поздравляю челябинский РЦК с прохождением сертификации», - сказала заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.Она подчеркнула важность того, чтобы сертификация воспринималась не как самоцель, а как регулярный чек-ап. Ведь задача ФЦК и РЦК – это, в первую очередь, взращивание культуры непрерывных улучшений, в том числе и в собственной деятельности.«Да, сертификация – надзорно-контрольное мероприятие, но не только. Для нас особенно ценным было получить обратную связь, вместе с федеральными коллегами обсудить наши сильные и слабые точки, ведь со стороны порой виднее, наметить, как развиваться дальше. Мы видим, как быстро меняется и развивается нацпроект, насколько он гибок. Теперь большую часть работы мы делаем своими силами, в этом плане 2022-ой год для нас будет определенным вызовом. Уверен, мы с ним справимся», - подытожил встречу директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Положительный эффект от реализации нацпроекта в нашем регионе подчеркивают цифры, приведённые руководителем РЦК Челябинской области Евгением Антоновым: в среднем на предприятиях-участниках время протекания процессов сократилось на 40,9%, а незавершенное производство - на 44,6%, при этом выработка потока увеличилась на 32,5%. Однако, добавил он, возможности для роста есть всегда, даже на предприятиях, которые уже внедрили автоматизацию процессов.Полная видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/DT_TnpgAPWwОб изменениях в нацпроекте “Производительность труда” мы также писали здесь и здесь.***Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда».Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области.