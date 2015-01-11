В Челябинской области прогнозируют метели, снегопады и потепление до +3°C

Сегодня, 5 марта, синоптики прогнозируют в Челябинской области снег, метели и сильный ветер. Температура воздуха будет довольно теплой. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В пятницу утром в регионе столбики термометров опустятся до −5, −10°C, в низинах похолодает до −15°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного. В отдельных районах возможны сильный снег и метели. Днем воздух прогреется до −2, +3°C. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег, в горах до сильного, в отдельных районах метели. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, местами возможны порывы от 17 до 22 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-prognoziruyut-meteli-snegopady-i-poteplenie-do-3-c/