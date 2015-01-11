Хирурги ЧОДКБ провели пациентке из Москвы сложную операцию на кишечнике

Врачи Челябинской областной клинической больницы провели операцию 17-летней жительнице Москвы с серьезной патологией кишечника. В столице оперировать девушку отказались, предложили подождать 5-6 лет и потом принимать решение о необходимости такого вмешательства, при этом планировалась полостная операция.«Я искала варианты в Москве, писала в различные клиники, но ответа мы не получили. Во время новогодних каникул дочка случайно нашла статью про Николая Михайловича Ростовцева, о том, что он успешно проводит такие операции по своей авторской методике, еще и без больших разрезов. Я нашла группу ЧОДКБ в социальной сети «ВКонтакте» и списалась с больницей. Мы выслали все документы, анализы и обследования на почту, и хирург согласился взять дочку на операцию. Так как ей уже в мае исполнится 18 лет, то в детскую больницу попасть необходимо было в ближайшее время. Мы бросили всё и посреди учебного выпускного года прилетели в Челябинск. Если бы эту статью мы не нашли и на операцию не попали, я не знаю, что бы мы делали. Где еще искать такого врача, который за это возьмется, я не знаю. Нам пошли навстречу, прооперировали абсолютно бесплатно», – рассказала мама девушки.«Сейчас я чувствую себя хорошо. Было тяжело, конечно, но я достаточно быстро восстановилась. Мне очень помогли сотрудники, когда я лежала в реанимации. Надеюсь, что все восстановится и будет хорошо, ради этого мы и приехали. Спасибо Николаю Михайловичу и всему персоналу больницы, кто помогал мне попасть сюда и получить лечение», – поделилась пациентка.В ЧОДКБ операцию проводят по уникальной авторской методике, которую разработали хирурги больницы.«В мире существуют определенные методики оперативного лечения данной патологии, ни одна из них не является панацеей. Одну из методик мы в своем время приняли на вооружение себе – это резекция сигмовидной кишки. Первую такую операцию мы сделали во время мастер-класса научного руководителя по детской хирургии центральной больницы управления делами Президента РФ, профессора, доктора медицинских наук Игоря Витальевича Киргизова по детской эндоскопической хирургии и колопроктологии. Потом я ездил на конференцию в Пекин и там увидел несколько иную методику. Основываясь на этих двух методиках, мы разработали собственную авторскую методику, которая позволяет добиваться высоких результатов в лечении долихосигмы», – рассказывает главный детский хирург минздрава Челябинской области, заместитель главврача ЧОДКБ Николай Ростовцев.Хирурги удалили поврежденный участок кишечника всего через три небольших прокола и сшили между собой здоровые участки кишки. Сейчас девушка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.