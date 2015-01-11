На Южном Урале продлен режим самоизоляции для лиц 65+ на 2 недели

Источник: пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции для лиц старшего возраста еще на две недели.«Мы планируем, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста. Мы неоднократно говорили, что в этот период была возможность вакцинироваться. Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тыс. работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тыс. человек. Мы вели активную информационную кампанию в отношении этой категории, для того чтобы вакцинировать их и дать возможность жить полноценной жизнью, в том числе работать и заниматься плановой диспансеризацией, если это необходимо. Грядущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить свою трудовую деятельность», – рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области.На сегодняшний день в Челябинской области порядка 90 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19, 46% из них – это лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни системы кровообращения и т.д.).В регион поступило свыше 115 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. 39 тыс. южноуральцев получили второй компонент прививки и полностью завершили вакцинацию, 87 тыс. прошли первый этап вакцинации.Удобнее всего записаться на вакцинацию с помощью портала «Госуслуги», таким способом уже воспользовались более пяти тысяч южноуральцев.