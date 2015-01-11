Новый рельсовый автобус «Орлан» начал курсировать в тестовом режиме по маршруту Верхний Уфалей – Екатеринбург

Первый заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа Владимир Москалев принял участие в презентационной поездке из Екатеринбурга в Верхний Уфалей на новом экспрессе. Цель рабочей встречи представителя администрации ВГО с руководством ОАО «РЖД» – знакомство с техническими характеристиками, функциональностью и преимуществами поезда нового поколения.Рельсовый автобус третьего поколения «Орлан» – современный дизель-поезд малой составности (рельсовый автобус) отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог, способный развивать конструктивную скорость до 120 км/час. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.Кроме того, рельсовый автобус серии РА-3 адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место, автоматическая раздвижная дверь в салон, санитарный модуль.С 15 января 2021 года РА-3 раз в неделю выходит на замену поездам с вагонами на локомотивной тяге на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – Верхний Уфалей. Рейс № 6640 из столицы Урала отправляется в 10:05 часов. Обратный рейс № 6643 из Верхнего Уфалея в 14:25 часов. Стоимость проезда составляет 192 рубля 60 копеек.
Источник: администрация Верхнеуфалейского городского округа