2021-03-05YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинске наградили победителей мастер-классов по кибербезопасности Источник: В Челябинске наградили победителей мастер-классов по кибербезопасности









Интерактивные мастер-классы от «Лаборатории Касперского» для школьников проходили в феврале 2021 года в рамках Дней информационной безопасности. Сегодня в мининформе Челябинской области самым активным участникам вручили награды.По инициативе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с компанией «Лаборатория Касперского» и АНО «Центр развития цифровых технологий» в феврале 2021 года на площадке «Точки Кипения Челябинск» прошли интерактивные мастер-классы для учащихся 13-16 лет: «Онлайн-угрозы и как с ними бороться», «Блокчейн: разбираемся в основах технологии» и «Безопасность в компьютерных играх».Церемония награждения самых активных участников мастер-классов прошла с участием заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой. Представитель регионального ИТ-ведомства вручила школьникам памятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия.«Мы выражаем глубокую благодарность образовательным организациям, которые приняли участие в наших мероприятиях. Речь не только о детях, но и педагогах, которые готовят школьников, поддерживают их стремление участвовать в таких активностях. Это повышает заинтересованность детей в ИТ-специальностях. Мы надеемся, что часть из них выберут ИТ-профессии, в том числе в сфере информационной безопасности», - рассказала Екатерина Давыдова.За проявленную активность школьникам начислялись виртуальные баллы – ЧеКоины. Победителем мастер-классов стал Данила Мелентьев из школы №8 города Коркино Челябинской области. Второе место заняла Варвара Людишина из Каменносанарской школы Троицкого района, третье – Всеволод Цаплин из 121-й школы Челябинска. Всего призами были отмечены 14 участников.Проведение интерактивных мастер-классов входит в перечень мероприятий, которые были определены компанией «Лаборатория Касперского» совместно с мининформом Челябинской области и АНО «Центр развития цифровых технологий» для проведения на территории региона на безвозмездной основе в рамках договоренностей, достигнутых на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Евгением Касперским в феврале 2020 года.Напомним, одной из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве.Справочно:Дни информационной безопасности прошли в феврале 2021 года и включали в себя ряд мероприятий по защите информации: мастер-классы от «Лаборатории Касперского» (4-8 февраля), тематические «Уроки цифры» в рамках одноименной всероссийской акции на тему «Приватность в цифровом мире» (8-22 февраля), проведение для родителей и педагогов онлайн-мероприятия по теме ограничения контента в сети Интернет для защиты детей от неблагоприятного воздействия, проведение Диктанта по информационной безопасности. Источник: В Челябинске наградили победителей мастер-классов по кибербезопасностиИнтерактивные мастер-классы от «Лаборатории Касперского» для школьников проходили в феврале 2021 года в рамках Дней информационной безопасности. Сегодня в мининформе Челябинской области самым активным участникам вручили награды.По инициативе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с компанией «Лаборатория Касперского» и АНО «Центр развития цифровых технологий» в феврале 2021 года на площадке «Точки Кипения Челябинск» прошли интерактивные мастер-классы для учащихся 13-16 лет: «Онлайн-угрозы и как с ними бороться», «Блокчейн: разбираемся в основах технологии» и «Безопасность в компьютерных играх».Церемония награждения самых активных участников мастер-классов прошла с участием заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Представитель регионального ИТ-ведомства вручила школьникам памятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия.«Мы выражаем глубокую благодарность образовательным организациям, которые приняли участие в наших мероприятиях. Речь не только о детях, но и педагогах, которые готовят школьников, поддерживают их стремление участвовать в таких активностях. Это повышает заинтересованность детей в ИТ-специальностях. Мы надеемся, что часть из них выберут ИТ-профессии, в том числе в сфере информационной безопасности», - рассказала Екатерина Давыдова.За проявленную активность школьникам начислялись виртуальные баллы – ЧеКоины. Победителем мастер-классов стализ школы №8 города Коркино Челябинской области. Второе место занялаиз Каменносанарской школы Троицкого района, третье –из 121-й школы Челябинска. Всего призами были отмечены 14 участников.Проведение интерактивных мастер-классов входит в перечень мероприятий, которые были определены компанией «Лаборатория Касперского» совместно с мининформом Челябинской области и АНО «Центр развития цифровых технологий» для проведения на территории региона на безвозмездной основе в рамках договоренностей, достигнутых на встрече губернатора Челябинской областив феврале 2020 года.Напомним, одной из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве.Справочно:Дни информационной безопасности прошли в феврале 2021 года и включали в себя ряд мероприятий по защите информации: мастер-классы от «Лаборатории Касперского» (4-8 февраля), тематические «Уроки цифры» в рамках одноименной всероссийской акции на тему «Приватность в цифровом мире» (8-22 февраля), проведение для родителей и педагогов онлайн-мероприятия по теме ограничения контента в сети Интернет для защиты детей от неблагоприятного воздействия, проведение Диктанта по информационной безопасности. AzAzA 2021-03-05YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Южноуральских школьников приглашают принять участие в Диктанте по информаци ...

В Челябинской области пройдут мастер-классы для школьников от «Лаборатории ...

Мининформ Челябинской области наградил победителей образовательных онлайн-п ...

Более ста школьников Южного Урала прошли мастер-класс «Лаборатории Касперск ...

Школьников Челябинской области научат безопасности в социальных сетях {comments_news}