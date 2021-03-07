У православных началась Масленица

8-го марта по православному календарю начинается Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом, известная также как Масленица.

Наименование праздника происходит от обычая готовить в эти дни разнообразные блюда из творога, сметаны, сливок, масла, яиц, рыбы и других продуктов животного происхождения, исключая, согласно церковным канонам, мясо. Основное угощение в дни празднования Масленицы и ее главный символ – блины. В древности они символизировали солнце и использовались как ритуальное поминальное блюдо. Первый масленичный блин в старину посвящался предкам: его клали на окно или отдавали нищим. Блины, испеченные в субботу или воскресенье, относили на кладбище. По народному поверью, чем больше съесть блинов на Масленицу, тем более счастливым и богатым будет следующий год.+

Для верующих Сырная седмица считается своего рода подготовкой к Великому посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, прощать прегрешения, а также отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды: в 2021 году оно наступит 14 марта.

https://dostup1.ru/society/U-pravoslavnyh-nachalas-Maslenitsa_134935.html