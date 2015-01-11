2021-03-09YEKT10:00:00 | Губерния Челябинские онкологи удалили пациентке опухоль во время беременности Уникальный случай произошел в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины. На 27-й неделе беременности пациентке пришлось удалить злокачественную опухоль, после чего она доносила и родила ребенка в срок. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно, а врачи – онкологи и акушеры-гинекологи – празднуют очередную победу над болезнью.Жительница Челябинска Елена (имя изменено по просьбе самой пациентки) встала на учет по беременности, как положено. На сроке в 16 недель во время проведения УЗИ брюшной полости специалисты обнаружили новообразование на почке. Биопсия подтвердила подозрения - рак.«Первое впечатление – шок, боязнь за ребенка, - вспоминает Елена, и голос у нее начинает дрожать. - Было очень много консилиумов, даже предложение прервать беременность: врачи говорили, что рак и ребенок не совместимы». Однако онкологи Челябинского областного Центра онкологии и ядерной медицины решили рискнуть и пролонгировать беременность как можно дольше.«Если брать по отдельности онкологическую проблему, отойти от самой истории, то в принципе локализованный рак почки I-II стадии подлежит хирургическому лечению, и оно считается радикальным методом, - отмечает врач-онколог, хирург онкоурологического отделения ЧОКЦОиЯМ Евгений Киприянов. - По результатам пациент может войти в ремиссию на неопределенно долгий срок. Другими словами, избавиться от недуга. Кроме того, опухоли почки на начальной стадии растут и развиваются крайне медленно. Но наша ситуация была абсолютно нестандартной. Нужно было решать проблему в совокупности – не только удалить рак почки, но и доносить беременность до такого срока, чтобы малыш родился жизнеспособным. Поэтому мы предприняли попытку динамического наблюдения».До 26 недель беременности опухоль вела себя спокойно. Елена ежемесячно проходила контрольное узи, пока очередное не показало незначительное увеличение размеров новообразования. Тогда было принято непростое решение оперировать пациентку во время беременности. Риски были крайне велики, это понимали все. В назначенный день в операционной собрались сразу четыре бригады врачей: хирургическая онкологов-урологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, неонатологов и детских реаниматологов Областного перинатального центра. Эту «кучу людей» Елена увидела только краем глаза, даже подумать ни о чем не успела, как погрузилась в сон.«Сама операция – достаточно тиражируемая, стандартная, - добавляет Евгений Киприянов.- Такого рода резекции почки мы проводим в нашем онкоцентре ежедневно. В данном случае она состоялась благодаря многим составляющим факторам. Размеры новообразования (около 6 см) были пограничными, при которых еще можно было выполнить органсохранную операцию (поэтому и проводился ежемесячный контроль узи, чтобы не выйти за границы этих данных – прим. специалиста). Онкоцентр как специализированное учреждение третьего уровня обладает многофакторными и междисциплинарными возможностями. Современное техническое оснащение оперблока, наличие и владение электрохирургическим инструментарием, обеспеченность высококлассным шовным материалом, оснащение и квалификация анестезиологической и реанимационной службы позволили выполнить это хирургическое вмешательство. На самом техническом исполнении беременность никак не сказывалась. Разве что места было поменьше за счет увеличенной матки, говорят хирурги. А вот акушерам-гинекологам и детским реаниматологом было тревожно до самого конца. «Мы понимали, что случиться может всякое, и пришли со всем своим инструментом и оборудованием, чтобы быть готовыми к досрочному родоразрешению и реанимации малыша, - добавляет заведующий отделением Областного перинатального центра, главный акушер-гинеколог Минздрава Челябинской области Алексей Шерстобитов. - Всю операцию прождали, и были так рады, что остались не у дел, вообще не понадобились. Это был один из лучших дней, когда мы, наконец-то, ничего не делали».Послеоперационный период протекал обычно, без каких-то особенностей. Елена идеально доносила беременность, и на сроке в 39 недель родила ребенка. Контрольное исследование КТ, которое было выполнено спустя месяц после родов, подтвердило отсутствие злого недуга.«Несмотря на то, что в онкологии мы говорим о стандартах лечения, о порядках, жизнь многообразна, и абсолютно идентичных ситуаций не бывает, - подчеркивает главный врач ЧОКЦОиЯМ, академик РАН Андрей Важенин. - Умный врач тем и отличается от ремесленника, что умеет различные ситуации приводить в некую систему, находить алгоритмы решения, в том числе и в нетрадиционном их сочетании. Мы довольны результатом, желаем успеха пациентке и потомству. Дай бог и нам возможности не потерять квалификацию и твердость руки, чтобы решать эти проблемы».Специалисты отмечают, что с улучшением качества диагностики, оказания онкологической помощи, ростом числа выживших онкопациентов и увеличением вновь выявленных случаев такие ситуации в медицинской практике будут встречаться все чаще и чаще. Важно, чтобы сам пациент шел на контакт с докторами, доверял им.«Сомнений у меня не было, - улыбается Елена. - С такими врачами вообще ничего не страшно. Я знала, что под контролем. На операцию шла очень спокойной. Почему-то я была уверена, что всё закончится хорошо. Так оно и получилось».На сегодняшний день мама и ребенок чувствуют себя прекрасно, но все рекомендации врачей выполняют исправно, как и прежде. AzAzA 2021-03-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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