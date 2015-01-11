Магнитогорские роботы займутся обслуживанием железнодорожных составов

Обучение руководителей цифровой трансформации продлится до 19 марта. В первый день занятий участников поприветствовали министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов и ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев, сообщает мининформ. Как отметил руководитель министерства, вопросы цифровой трансформации и развитие цифровых команд остаются ключевыми как на федеральном уровне, так и для правительства Челябинской области.«Главную цель, которую мы ставим перед руководителями цифровой трансформации региона, – это рост качества работы госорганов. В центре внимания - интересы гражданина. Это наш главный функциональный заказчик. Руководители цифровой трансформации, в свою очередь, должны понимать алгоритм действий для перехода к цифровому управлению», - рассказал министр.По словам Игоря Фетисова, прежде чем заменить аналоговые процессы цифровыми, ведомствам необходимо проанализировать систему управления, исключить лишние звенья и четко прописать все действия. «Сейчас восемь органов власти плотно взаимодействуют с Центром управления регионом по обращениям людей. Мы видим на практике, что некоторые проблемы носят накопленный эффект, в одночасье их невозможно решить. После выявления истинной причины проблем, важно грамотно оптимизировать процесс реагирования, чтобы предотвратить проблему в будущем», - подчеркнул министр.[gallery]Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев выразилготовность к сотрудничеству по проведению образовательных программ по цифровой трансформации, а также подчеркнул значимость получения обратной связи от участников по итогам прохождения курсов.Обучение руководителей цифровой трансформации продлится с 9 по 19 марта. Программа очно-заочного курса направлена на формирование новых и совершенствование уже имеющихся компетенций в области цифровых технологий, приобретение знаний и навыков планирования, организации исполнения, контроля и анализа отклонений для эффективного достижения целей проекта в ИТ-сфере, работы с данными, планирования, прогнозирования и моделирования, создания подразделений, проектных команд, разработки проектов и документов стратегического планирования в сфере цифровой трансформации. В конце обучения участникам предстоит защитить проекты по внедрению цифровых технологий в работу подведомственных учреждений. Подробнее
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Магнитогорское НПО «Андроидная техника» в декабре 2020 года закончило исследовательскую работу над проектом «Разработка инфраструктурных решений для роботизации процессов обработки составов на железнодорожных станциях». Проект по заказу научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (АО «НИИАС», дочернее общество ОАО «РЖД») длился 10 месяцев, сообщает пресс-служба компании.Результатом проекта стал робототехнический комплекс для выполнения операций отпуска тормозов и роспуска состава на сортировочной горке. В состав робототехнического комплекса вошли: мобильная платформа, манипуляционный робот, модуль технического зрения, модуль связи и модуль безопасности.Цель проекта – выполнение технологической и социально безопасной расцепки грузовых вагонов автоматическим устройством, исключая ручной способ расцепки. Применение данного робототехнического комплекса в транспортной инфраструктуре позволит в скором времени исключить присутствие человека на опасных участках и сделать процесс обслуживания железнодорожных составов более интенсивным.Стоит отметить, что это не первый проект НПО «Андроидная техника», направленный на замещение человека в опасных производственных операциях. В начале 2020 года был введен в эксплуатацию робототехнический комплекс, который позволяет изменить технологический процесс сортировки отходов с радиоактивным фоном, заказчиком выступил ФГУП «РосРАО».За одиннадцатилетнюю историю НПО «Андроидная техника» было разработано более 100 робототехнических комплексов для различных областей применения, от медицины до космоса.