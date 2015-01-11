В Челябинской области возможно повторение транспортного коллапса из-за метелей ОБЩЕСТВО

На Южном Урале возможно повторение транспортного коллапса из-за метелей – во избежание заторов и пробок для уборки снега на дороги региона вышло 223 единицы техники.

По сообщению министерства, снегопад разной интенсивности проходит на всей территории Челябинской области. По данным Гидрометеоцентра, такая погода продержится в регионе, как минимум, сутки.

«Ночью 11 марта в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, при порывах до 18 м/с в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы. При этом в горах ожидается понижение температуры до минус 23 градусов. Днем потеплеет до минус 11 –16, однако метели в отдельных частях области продолжатся», – сообщили в Гидрометцентре.

В связи с ухудшением дорожной обстановки водителей просят быть внимательными и осторожными и без крайней необходимости не пользоваться автомобилем.