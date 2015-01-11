Более 300 км трассы М-5 закрыто из-за снегопада в Челябинской области

На трассе М-5 «Урал» продлено ограничение движения, введенное накануне из-за сильного снегопада, – автодорога закрыта для большегрузов на участке от границы с Башкортостаном до Челябинска.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения 11 марта продлено временное ограничение на участке от 1 548 км до 1 871 км трассы М-5 для грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Причины временного ограничения движения – неблагоприятные метеорологические погодные условия: сильный ветер, метели», – говорится в сообщении.

Предварительное время отмены ограничений 18 часов по местному времени, но оно может быть изменено, если снегопад продолжится.

Что касается областных трасс, автодороги, составляющие опорную сеть, в настоящее время в проезжем состоянии, несмотря на то, что снег и метели сейчас наблюдаются во всех районах области, сообщили в региональном Миндортрансе.

О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Bolee-300-km-trassy-M-5-zakryto-iz-za-snegopada-v-Chelyabinskoy-oblasti_135057.html