На Южном Урале вновь пройдет бизнес-девичник

Женщины-предприниматели встретятся в неформальной обстановке уже 18 марта. На повестке дня – баланс между семьей и работой, психология, индивидуальный стиль и многие другие вопросы. Организатором мероприятия выступает центр «Мой бизнес» Челябинской области.Женское предпринимательство на Южном Урале активно развивается: по итогам 2020 года регион входит в число лидеров по России. В частности, такие результаты можно объяснить проведением неформальных мероприятий, где представительницы прекрасного пола могут обсудить бизнес, семью, увлечения, поделиться своими секретами, зарядиться положительной энергией, которая в дальнейшем поможет им в достижении целей. Именно поэтому команда центра «Мой бизнес» Челябинской области вновь вернулась к формату бизнес-девичников.«Бизнес-форумы — это не только отличная возможность обсудить важные для женщин-предпринимателей вопросы, но и нетворкинг. Как показывает опыт, после проведения таких мероприятий нередко рождаются новые перспективные проекты или развиваются уже существующие. Стоит отметить, что, как мы и обещали ранее, мероприятие будет проходить в оффлайне, но с соблюдением всех профилактических норм», – прокомментировала контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ольга Третьякова.Бизнес-девичник пройдет 18 марта, с 11:00 до 16:00, в коворкинге «Мой бизнес» (Челябинск, ул. Российская, д. 110, к. 1, 1 этаж). Ожидаемое количество участников – 100 человек. Чтобы попасть в их число, нужно зарегистрироваться по ссылке.Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».