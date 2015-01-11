Публичка приглашает челябинцев на Дни фантастики

Научное ток-шоу «Ученые PRO кино», тематические встречи любителей сериалов и разговорного английского клуба Let’s talk, книжная выставка о предсказанных изобретениях, public-talk «100 вопросов фантасту» - это и многое другое ждет посетителей Публичной библиотеки на Днях фантастики. С 16 по 20 марта для любителей этого жанра ежедневно будут устраивать не менее двух событий офлайн и десятки онлайн-мероприятий в социальных сетях библиотеки, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Дни фантастики стартуют 16 марта, в день рождения основоположника советской научной фантастики, «русского Жюля Верна», автора романов «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия» и «Ариэль» Александра Беляева. Первым событием станет онлайн-лекция кандидата филологических наук, доцента ЧелГУ Александра Полушкина
«Мир научной фантастики: вчера, сегодня, завтра», в которой речь пойдет в том числе о национальных традициях жанра, завидном умении фантастов сочетать развлекательность с постановкой серьезных вопросов и об их способности прогнозировать будущее. Прямая трансляция начнется в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте» в 16:30.О сбывшихся прогнозах писателей-фантастов – а им удалось предсказать появление наушников, банковских карт, атомной бомбы и многого другого – расскажет книжная выставка «Предсказанные изобретения»на кафедре книговыдачи на втором этаже Публички, где будет представлены произведения культовых авторов: Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, Артура Кларка.17 марта в главном зале библиотеки пройдет научное ток-шоу «Ученые PRO кино», подготовленное партнером Публички - Информационным центром по атомной энергии. Читатели узнают, как профессионалы смотрят фантастическое кино, в какой момент хмыкают, а в какой восхищенно цокают языком. Кандидат физико-математических наук, преподаватель ЧелГУ Сергей Замоздра
комментирует фрагменты фильмов о покорении Космоса: «2001: Космическая одиссея», «Интерстеллар», «Марсианин» и «Пассажиры», находит ошибки в сценариях и рассказывает, как должно быть на самом деле с точки зрения науки. Автор лучшего вопроса получит в подарок книгу-бестселлер в жанре научпоп. Регистрация на ток-шоу по ссылке
.Страстный любитель фантастики поэт Александр Маниченко
так и не смог определиться с жанром встречи под названием «Почему научная фантастика проиграла фэнтези?», которую он проведет 17 марта, в 17:00, в выставочном зале ЧОУНБ (3-й этаж). Это одновременно дискуссия, лекция, беседа плюс составление списков для чтения и помощь в навигации по возможным и невозможным мирам. Спойлер от ведущего: «Определимся с терминологией, пройдемся по истории нескольких жанров, узнаем финалы некоторых очень толстых книг, окончательно запутаемся и перестанем отличать Божий дар от яичницы».Уникальный регистр научно-фантастических идей, часть библиотечного фонда литературы по ТРИЗ, будет представлен на встрече хранителем фонда Любовью Кожевниковой
. Встреча получила название «“Опаляющий разум” Генриха Альтова», потому что посвящена она фантастическим книгам, написанным авторами теории решения изобретательских задач: Генрихом Альтшуллером (Генрих Альтов – это его псевдоним), его супругой Валентиной Журавлевой и писателем Павлом Амнуэлем, который в том числе разработал шкалу «Фантазия-2» для оценки новизны, убедительности, человековедческой и художественной ценности научно-фантастических идей. Встреча пройдет в Зале периодики (3-й этаж) 18 марта, начало - в 16:00.Члены клуба [Се]реальность для обсуждения на очередной встрече выбрали научно-фантастический сериал с элементами черной комедии «Маньяк» (Maniac), снятый Кэри Фукунагой для платформы Netflix. Главные герои – их роли исполнили Джона Хилл и Эмма Стоун – решили принять участие в трехдневном тестировании нового фармацевтического препарата, призванного исцелить как физическое, так и психическое отклонение. Вот только компьютер, контролирующий тестирование, неожиданно проявил свою человечность и впал в депрессию. Клуб любителей сериалов встречается в четверг, 18 марта, в 18:00 в выставочном зале Публички (3-й этаж).Сразу две встречи в рамках Дней фантастики пройдут на английском языке. 19 марта (в 16:00) библиотека приглашает на мини-фестиваль научно-фантастического кино с просмотром и обсуждением короткометражек и фрагментов культовых фильмов. 20 марта (в 16:00) состоится встреча разговорного клуба Let’s talk, на которой желающие смогут поделиться своими впечатлениями от любимых фантастических романов и ознакомиться с коллекцией книг в жанре фэнтези, научной фантастики и антиутопии на языке оригинала из фонда Центра межкультурных коммуникаций. Встречи проведет преподаватель кафедры политических наук и международных отношений, руководитель Интеграционного центра ЧелГУ Рафаэль Морейро
. Оба события состоятся в выставочном зале Публички (3-й этаж).Пятница, вечер – время теплой встречи с писателем. Гостем ток-шоу «100 вопросов фантасту» станет Павел Корнев
, российский автор, работающий в жанрах фантастики, фэнтези и технофэнтези, обладатель премий «Меч Без Имени» и имени Афанасия Никитина, автор циклов «Приграничье», «Экзорцист», «Дорога мертвеца», «Небесный эфир» и других. Кстати, свой вопрос автору (в том числе в видеоформате) можно отправить на адрес ckpp@chelpreglib.ru
до 17 марта. Ответы прозвучат в главном читальном зале библиотеки на встрече 19 марта, в 18:00.Завершатся Дни фантастики в Челябинской областной универсальной научной библиотеке 20 марта Футурологическим конгрессом. Подробности последуют уже скоро!Следить за новостями и статьями о предстоящих событиях можно в социальных сетях библиотеки по хештегу #ДниФантастикиВПубличке.
Источник: ЧОУНБ