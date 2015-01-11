2021-03-12YEKT10:00:00 | Губерния Публичка приглашает челябинцев на Дни фантастики Александра Полушкина «Мир научной фантастики: вчера, сегодня, завтра», в которой речь пойдет в том числе о национальных традициях жанра, завидном умении фантастов сочетать развлекательность с постановкой серьезных вопросов и об их способности прогнозировать будущее. Прямая трансляция начнется в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте» в 16:30.О сбывшихся прогнозах писателей-фантастов – а им удалось предсказать появление наушников, банковских карт, атомной бомбы и многого другого – расскажет книжная выставка «Предсказанные изобретения»на кафедре книговыдачи на втором этаже Публички, где будет представлены произведения культовых авторов: Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, Артура Кларка.17 марта в главном зале библиотеки пройдет научное ток-шоу «Ученые PRO кино», подготовленное партнером Публички - Информационным центром по атомной энергии. Читатели узнают, как профессионалы смотрят фантастическое кино, в какой момент хмыкают, а в какой восхищенно цокают языком. Кандидат физико-математических наук, преподаватель ЧелГУ Сергей Замоздра комментирует фрагменты фильмов о покорении Космоса: «2001: Космическая одиссея», «Интерстеллар», «Марсианин» и «Пассажиры», находит ошибки в сценариях и рассказывает, как должно быть на самом деле с точки зрения науки. Автор лучшего вопроса получит в подарок книгу-бестселлер в жанре научпоп. Регистрация на ток-шоу Александр Маниченко так и не смог определиться с жанром встречи под названием «Почему научная фантастика проиграла фэнтези?», которую он проведет 17 марта, в 17:00, в выставочном зале ЧОУНБ (3-й этаж). Это одновременно дискуссия, лекция, беседа плюс составление списков для чтения и помощь в навигации по возможным и невозможным мирам. Спойлер от ведущего: «Определимся с терминологией, пройдемся по истории нескольких жанров, узнаем финалы некоторых очень толстых книг, окончательно запутаемся и перестанем отличать Божий дар от яичницы».Уникальный регистр научно-фантастических идей, часть библиотечного фонда литературы по ТРИЗ, будет представлен на встрече хранителем фонда Любовью Кожевниковой. Встреча получила название «“Опаляющий разум” Генриха Альтова», потому что посвящена она фантастическим книгам, написанным авторами теории решения изобретательских задач: Генрихом Альтшуллером (Генрих Альтов – это его псевдоним), его супругой Валентиной Журавлевой и писателем Павлом Амнуэлем, который в том числе разработал шкалу «Фантазия-2» для оценки новизны, убедительности, человековедческой и художественной ценности научно-фантастических идей. Встреча пройдет в Зале периодики (3-й этаж) 18 марта, начало - в 16:00.Члены клуба [Се]реальность для обсуждения на очередной встрече выбрали научно-фантастический сериал с элементами черной комедии «Маньяк» (Maniac), снятый Кэри Фукунагой для платформы Netflix. Главные герои – их роли исполнили Джона Хилл и Эмма Стоун – решили принять участие в трехдневном тестировании нового фармацевтического препарата, призванного исцелить как физическое, так и психическое отклонение. Вот только компьютер, контролирующий тестирование, неожиданно проявил свою человечность и впал в депрессию. Клуб любителей сериалов встречается в четверг, 18 марта, в 18:00 в выставочном зале Публички (3-й этаж).Сразу две встречи в рамках Дней фантастики пройдут на английском языке. 19 марта (в 16:00) библиотека приглашает на мини-фестиваль научно-фантастического кино с просмотром и обсуждением короткометражек и фрагментов культовых фильмов. 20 марта (в 16:00) состоится встреча разговорного клуба Let’s talk, на которой желающие смогут поделиться своими впечатлениями от любимых фантастических романов и ознакомиться с коллекцией книг в жанре фэнтези, научной фантастики и антиутопии на языке оригинала из фонда Центра межкультурных коммуникаций. Встречи проведет преподаватель кафедры политических наук и международных отношений, руководитель Интеграционного центра ЧелГУ Рафаэль Морейро. Оба события состоятся в выставочном зале Публички (3-й этаж).Пятница, вечер – время теплой встречи с писателем. Гостем ток-шоу «100 вопросов фантасту» станет Павел Корнев, российский автор, работающий в жанрах фантастики, фэнтези и технофэнтези, обладатель премий «Меч Без Имени» и имени Афанасия Никитина, автор циклов «Приграничье», «Экзорцист», «Дорога мертвеца», «Небесный эфир» и других. Кстати, свой вопрос автору (в том числе в видеоформате) можно отправить на адрес







Научное ток-шоу «Ученые PRO кино», тематические встречи любителей сериалов и разговорного английского клуба Let’s talk, книжная выставка о предсказанных изобретениях, public-talk «100 вопросов фантасту» - это и многое другое ждет посетителей Публичной библиотеки на Днях фантастики. С 16 по 20 марта для любителей этого жанра ежедневно будут устраивать не менее двух событий офлайн и десятки онлайн-мероприятий в социальных сетях библиотеки, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Дни фантастики стартуют 16 марта, в день рождения основоположника советской научной фантастики, «русского Жюля Верна», автора романов «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия» и «Ариэль» Александра Беляева. Первым событием станет онлайн-лекция кандидата филологических наук, доцента ЧелГУ«Мир научной фантастики: вчера, сегодня, завтра», в которой речь пойдет в том числе о национальных традициях жанра, завидном умении фантастов сочетать развлекательность с постановкой серьезных вопросов и об их способности прогнозировать будущее. Прямая трансляция начнется в группе Публичной библиотеки «ВКонтакте» в 16:30.О сбывшихся прогнозах писателей-фантастов – а им удалось предсказать появление наушников, банковских карт, атомной бомбы и многого другого – расскажет книжная выставка «Предсказанные изобретения»на кафедре книговыдачи на втором этаже Публички, где будет представлены произведения культовых авторов: Герберта Уэллса, Рэя Брэдбери, Артура Кларка.17 марта в главном зале библиотеки пройдет научное ток-шоу «Ученые PRO кино», подготовленное партнером Публички - Информационным центром по атомной энергии. Читатели узнают, как профессионалы смотрят фантастическое кино, в какой момент хмыкают, а в какой восхищенно цокают языком. Кандидат физико-математических наук, преподаватель ЧелГУкомментирует фрагменты фильмов о покорении Космоса: «2001: Космическая одиссея», «Интерстеллар», «Марсианин» и «Пассажиры», находит ошибки в сценариях и рассказывает, как должно быть на самом деле с точки зрения науки. Автор лучшего вопроса получит в подарок книгу-бестселлер в жанре научпоп. Регистрация на ток-шоу по ссылке .Страстный любитель фантастики поэттак и не смог определиться с жанром встречи под названием «Почему научная фантастика проиграла фэнтези?», которую он проведет 17 марта, в 17:00, в выставочном зале ЧОУНБ (3-й этаж). Это одновременно дискуссия, лекция, беседа плюс составление списков для чтения и помощь в навигации по возможным и невозможным мирам. Спойлер от ведущего: «Определимся с терминологией, пройдемся по истории нескольких жанров, узнаем финалы некоторых очень толстых книг, окончательно запутаемся и перестанем отличать Божий дар от яичницы».Уникальный регистр научно-фантастических идей, часть библиотечного фонда литературы по ТРИЗ, будет представлен на встрече хранителем фонда. Встреча получила название «“Опаляющий разум” Генриха Альтова», потому что посвящена она фантастическим книгам, написанным авторами теории решения изобретательских задач: Генрихом Альтшуллером (Генрих Альтов – это его псевдоним), его супругой Валентиной Журавлевой и писателем Павлом Амнуэлем, который в том числе разработал шкалу «Фантазия-2» для оценки новизны, убедительности, человековедческой и художественной ценности научно-фантастических идей. Встреча пройдет в Зале периодики (3-й этаж) 18 марта, начало - в 16:00.Члены клуба [Се]реальность для обсуждения на очередной встрече выбрали научно-фантастический сериал с элементами черной комедии «Маньяк» (Maniac), снятый Кэри Фукунагой для платформы Netflix. Главные герои – их роли исполнили Джона Хилл и Эмма Стоун – решили принять участие в трехдневном тестировании нового фармацевтического препарата, призванного исцелить как физическое, так и психическое отклонение. Вот только компьютер, контролирующий тестирование, неожиданно проявил свою человечность и впал в депрессию. Клуб любителей сериалов встречается в четверг, 18 марта, в 18:00 в выставочном зале Публички (3-й этаж).Сразу две встречи в рамках Дней фантастики пройдут на английском языке. 19 марта (в 16:00) библиотека приглашает на мини-фестиваль научно-фантастического кино с просмотром и обсуждением короткометражек и фрагментов культовых фильмов. 20 марта (в 16:00) состоится встреча разговорного клуба Let’s talk, на которой желающие смогут поделиться своими впечатлениями от любимых фантастических романов и ознакомиться с коллекцией книг в жанре фэнтези, научной фантастики и антиутопии на языке оригинала из фонда Центра межкультурных коммуникаций. Встречи проведет преподаватель кафедры политических наук и международных отношений, руководитель Интеграционного центра ЧелГУ. Оба события состоятся в выставочном зале Публички (3-й этаж).Пятница, вечер – время теплой встречи с писателем. Гостем ток-шоу «100 вопросов фантасту» станет, российский автор, работающий в жанрах фантастики, фэнтези и технофэнтези, обладатель премий «Меч Без Имени» и имени Афанасия Никитина, автор циклов «Приграничье», «Экзорцист», «Дорога мертвеца», «Небесный эфир» и других. Кстати, свой вопрос автору (в том числе в видеоформате) можно отправить на адрес ckpp@chelpreglib.ru до 17 марта. Ответы прозвучат в главном читальном зале библиотеки на встрече 19 марта, в 18:00.Завершатся Дни фантастики в Челябинской областной универсальной научной библиотеке 20 марта Футурологическим конгрессом. Подробности последуют уже скоро!Следить за новостями и статьями о предстоящих событиях можно в социальных сетях библиотеки по хештегу #ДниФантастикиВПубличке. Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-03-12YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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