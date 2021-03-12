Пять российских спортсменов пробились в финалы этапа Кубка мира по фристайлу

С 15 по 26 марта на территории Челябинской области запланировано проведение первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации. Жители региона смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 8-(351)-775-11-91. Подробнее